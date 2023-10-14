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Nespresso用南瓜蛋糕與薑餅做咖啡　萬聖節也能過大人味

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▲Nespresso萬聖節南瓜咖啡。（圖／業者提供）

▲Nespresso推出萬聖節限定3款咖啡，包括南瓜、薄荷糖等都入飲。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

充滿秋意以及搞怪氣氛的西洋萬聖節即將到來，雖然彷彿是小朋友與充滿青春搞怪的節日，但其實也能過的很優雅，Nespresso近期推出充滿節慶感樂趣的3款限量版咖啡膠囊，分別以南瓜香料蛋糕、薑餅、薄荷糖果為靈感，以限量咖啡風味登台，展現萬聖節的暖心氛圍，讓萬聖節也能過的很大人味。

▲Nespresso萬聖節南瓜咖啡。（圖／業者提供）

近期Nespresso針對風格獨具的萬聖節，推出3款特定口味咖啡，包括「Pumpkin Spice Cake南瓜香料蛋糕風味咖啡」、糖果甜香的「Peppermint Pinwheel薄荷糖果風味咖啡」，以及擁有穀物香調與薑餅辛香風味的「Gingerbread暖心薑餅風味咖啡」。
 
因去年Nespresso南瓜香料蛋糕風味咖啡熱賣，今年再次重磅回歸，再加碼Vertuo膠囊也同推，以中南美洲與非洲阿拉比卡豆的風味咖啡調和，加入帶有肉桂、丁香與小荳蔻等辛香料風味與蛋糕般的甜香風味，肉桂丁香與南瓜甜香的溫暖滋味只有在萬聖節嚐得到，售價290元至380元。

▲Nespresso萬聖節南瓜咖啡。（圖／業者提供）

而Vertuo膠囊則再推出薄荷糖風味咖啡，調和來自巴西、衣索比亞、中南美洲的阿拉比卡豆，採分離烘焙法，以短時間輕度烘焙的方式散發出甜香風味，第二批次再用較長時間的烘焙方式展現其絲滑口感，獨特的薄荷糖果甜香風味；暖心薑餅風味咖啡則調和來自拉丁美洲和非洲的阿拉比卡咖啡，並散發出餅乾香調，令人感到溫暖風味，單條售價均為380元。

▲Nespresso萬聖節南瓜咖啡。（圖／業者提供）

Nespresso表示，即日起至10／25購買任100顆膠囊，即贈價值720元膠囊儲存展示罐；購買任150顆膠囊，即贈價值1440元的膠囊儲存展示罐1組，另祭出周年慶優惠，即日起至11／22全系列咖啡機69折起。

▲Nespresso萬聖節南瓜咖啡。（圖／業者提供）

手搖飲品牌發發也在萬聖節將經典南瓜及紫黑桑椹變身優格飲品，打造萬聖搗蛋系列，應景橘與紫色療癒新口味，讓你拿在手上就很有過節氣氛，「桑椹香檸幽幽格」以桑椹搭配屏東九如新鮮檸檬汁，拌入香濃優格達到果香酸甜的口感；「南瓜幽幽格」選用在地車輪牌南瓜熬煮成泥，擁有口感綿密、瓜果濃厚的滋味。業者表示10／31萬聖節當日來店說出「不給糖就搗蛋」，購買優格飲，即可享免費加一種配料特定優惠。

▲Nespresso萬聖節南瓜咖啡。（圖／業者提供）

關鍵字：

Nespresso, 萬聖節, 發發

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