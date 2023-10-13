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張孝全買錶「繳不少學費」　老婆的錶霸氣全埋單

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▲▼張孝全出席江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲張孝全二度到江詩丹頓台中大遠百專賣店為品牌站台。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台中報導

北影影帝張孝全是演藝圈有名的愛錶人士，今二度到台中大遠百江詩丹頓專賣店站台，宣傳「2023高級複雜腕錶展」，他透露若無預算限制，最想收藏三問錶，而工藝錶偏向琺瑯彩繪錶，只是心中的理想圖案尚未出現，倒是兒子的錶已經挑好，透露：「他出生的時候為他買了一只錶，希望以後他喜歡。」她也霸氣表示：「老婆的錶都是我買的，她表面很喜歡，實際狀況我就不確定了。」

▲▼ 江詩丹頓,Blancpain 。（圖／公關照）

▲張孝全戴江詩丹頓Traditionnelle 陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕錶。

張孝全見到喜歡的錶款就會研究，他招認「繳了不少學費」，他也愛推坑朋友，若兩人品味雷同撞錶也不尷尬，問及買名錶是否需要向老婆報備？他說：「老婆不會干涉我的興趣，我也會剎車。」今他輪流戴江詩丹頓年度新錶，一款是Traditionnelle 陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕錶，上半部鏤空設計顯露直紋拉絲處理的機芯夾板，下半部則飾有手工機刻雕花圖案。

▲▼ 江詩丹頓,Blancpain 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓The Legend Of The Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之龍年腕錶。

另一新作為江詩丹頓慶賀明年龍年來臨的中國十二生肖傳奇之龍年腕錶，藍色與棕色大明火琺瑯2款面盤上，裝飾姿態靈動的金雕龍，光是龍麟就多達300片，需花費至少3天時間手工雕琢，2款各限量25只；江詩丹頓同場展出台灣收藏家大方出借的「哥白尼天體球2460 RT腕錶」套組，3只一套的是製錶與裝飾工藝的完美結晶。

▲▼ 江詩丹頓,Blancpain 。（圖／公關照）

▲台灣收藏家大方出借哥白尼天體球2460 RT腕錶供江詩丹頓展覽。

於1953年發表世上第一只機械式潛水錶的Blancpain，今年歡慶當代潛水錶五十噚腕錶問世70周年，自1月起便展開一系列盛大的紀念活動，9月底於法國坎城揭幕限量555只的「五十噚70周年紀念Act 3 」。慶祝活動將巡迴至台灣，10月19日起品牌將於台北101購物中心1樓展開限定7天的「Blancpain五十噚70周年限定展」，讓錶迷一睹傳奇錶款風采，並鑑賞年度最新力作。

▲▼ 江詩丹頓,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain日前在法國坎城Sainte-Marguerite Island「五十噚70周年紀念Act 3」發布會上展出世上第一只五十噚腕錶。。（圖／Blancpain提供）

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關鍵字：

張孝全, 江詩丹頓, Vacheron Constantin, Blancpain

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