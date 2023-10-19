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微風寵粉時尚週年慶今登場　好康回饋直逼26%

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▲微風周年慶。（圖／公關照）

▲微風信義區三館週年慶10／19開跑。

時尚中心／綜合報導

終於等到微風信義區三館週年慶！從10／19至11／6一連19天推出超優滿額回饋，多項國際精品、名品跟珠寶與生活家電全部都到位，聯名卡友首六日消費到回饋門檻不囉唆再送1,000點（價值100元），寵粉寵到最極限，連週年慶特別禮都是ALLSAINTS聯名，絕對讓你每一刻都潮翻天，消費滿6,000元再抽100,000元長榮機票！

▲微風信義週年慶。（圖／業者提供）

▲微風信義新品GUERLAIN 藝術沙龍琥珀菸草淡香精，100ml 推薦價 1,3000元、200ml 推薦價 18,900 元。（圖／業者提供，以下同）

酬賓回饋點數賺滿滿，首六日回饋滿額再加碼
信義區最潮時尚地標微風信義、微風松高、微風南山三館週年慶來啦！10／19至11／6期間微風信義指定高級珠寶滿30,000贈15000點、國際精品滿10,000贈10000點、名品服飾/時尚生活滿5,000贈5000點、香氛保養/化妝品/運動名品滿3,000贈3000點。

▲微風周年慶。（圖／公關照）

▲微風信義獨家Van Cleef & Arpels Icône單顆鑽石戒指，價格店洽。

10／19至11／6期間微風南山指定高級珠寶/3C滿30,000贈15000點、國際精品滿10,000送10000點、生活家電滿10,000送5000點、流行名品滿5,000贈5000點、香氛保養/atré滿3,000贈3000點(不含餐飲)；微風松高時尚家居滿10,000贈5000點、全館滿3000贈3000點(不含餐飲)。更加碼首六日使用微風聯名卡或臺北南山廣場卡，於指定館別單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點，絕對讓會員越買越幸福。

▲微風信義週年慶。（圖／業者提供）

▲微風南山獨家BOTTEGA VENETA BAULETTO編織羊皮襯墊手提包。

ALLSAINTS獨家特別禮超時尚，只有週年慶才拿得到 
走在時尚前端週年慶特別禮絕不馬虎，特別使用最新圖騰打造而成，讓你即使出外野餐也潮翻天，活動期間當館當日消費滿6,000元，或微風聯名卡卡友滿5,000元，即可兌換ALLSAINTS野餐提袋；當日消費滿18,000元，或微風聯名卡卡友滿16,000元，即可兌換ALLSAINTS野餐墊，數量有限兌完為止，首波週慶就被打卡一波，信義區三館週慶一定要把握。

此外針對喜愛實用贈品的會員，也推出Super好禮，依不同館別推出綠的香氛保濕乾洗手凝露禮盒、泰集椒麻雞／綠咖哩雞／打拋豬餐點兌換券、IWS愛望英國糖果屋大彩蛋糖果盒兌換券，只要消費滿3,000元起即可兌換。

而高消費滿額禮更是不手軟，AVEDA洗髮精、CLUB MONACO購物袋、George Jensen行李箱、Crate&Barrel KitchenAid桌上型攪拌機、SAMSUNG ITFIT空氣清淨機全是知名品牌，還有300至20,000元不等的酬賓券，依館別消費滿15,000千元起即可兌換。

▲微風信義週年慶。（圖／業者提供）

▲微風南山獨家Shark Lock Biker黑色長靴。

▲微風信義週年慶。（圖／業者提供）
▲微風南山獨家alexanderwang羊毛針織吊帶背心，推薦價 17,800 元。

10萬元長榮機票，單筆消費6千元就可抽 
10／19至11／6週年慶期間，除了商品特價、酬賓回饋還有滿額禮可拿之外，會員獨家單筆消費滿6,000元，就可參加旅遊抽獎1次；滿12,000元即可享2次抽獎，以此類推，就有機會抽中價值10萬的長榮航空電子交換券，搭配多項酬賓回饋滿額贈品，回饋率近26%，買越多賺越多。

針對悠遊付還推最高4%現金回饋，週年慶期間使用悠遊付當館單筆消費滿2,000元，即贈「紙本酬賓券100元」；微風信義、微風南山指定品牌單筆消費滿10,000元，再贈「紙本酬賓券600元」、微風松高指定品牌單筆消費滿5,000元，再贈「紙本酬賓券300元」。

10／19週年慶開打當天上午11點，還有「微風熊KAZEMON喜迎門」活動，消費者只要與微風熊KAZEMON合照上傳照片至公開個人社群，並Hashtag #微風熊KAZEMON#微風週年慶，即可獲得「限量迎賓禮」。

更多寵粉時尚週年慶優惠連結

▲微風周年慶。（圖／公關照）

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