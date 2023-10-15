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防曬霜恐讓白衣服發黃　用家中2小物免送洗就能解

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▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,年終,大容量,除菌,衣服。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲有時不是流汗也會造成白衣發黃。（圖／pakutaso、pexels、unsplash、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

白衣服發黃有時讓人苦惱，明明沒流汗，衣領跟袖口就是硬生生地發了黃，超喜歡的一件衣服，就要因為黃斑割捨實在太傷心，有美國居家生活網站表示，有時候發黃不是因為流汗，而是因為擦上頸子或身體的防曬霜。尤其現在許多人防曬做到無遠佛屆，即便沒太陽，也會因為陰天常在戶外、或是擔心人造光源還有紫外線而防曬，讓此情況更多人有感。

相信每個人都有白色衣服發現變黃的經驗，尤其在夏天汗水較多，變黃的狀況尤其明顯，但根據美國居家生活網站《apartment therapy》的報導，讓衣服發黃的元兇不僅只有汗水，事實上你所使用的防曬霜也會讓白衣變黃，甚至出現一點點偏紅的狀況。

▲▼乳液,保養品,防曬乳,保濕。（圖／翻攝自pixabay）

▲許多防曬霜都含有avobenzone的成分。

市售的防曬乳有許多產品都都有添加avobenzone（阿伏苯宗）的成分，其主要的作用是幫助肌膚能抵禦UVA射線、也就是紫外線的傷害，但它也是一種油溶性化合物，在身上擦防曬霜時多少會接觸到衣領跟袖口，而avobenzone在接觸到鐵的成分後，就會讓衣服出現黃斑甚至是一點點的淡紅色，有點類似「生鏽」的情況。

▲▼陽光,防曬。（圖／pxhere）

▲夏天出門還是需要擦上防曬來抵禦紫外線對皮膚的傷害。

其實不管軟水或硬水，在水中多多少少會有微量的鐵成分，尤其是硬水的鐵質更高，會出現黃斑的機會就更常見，只要一形成痕跡，使用漂白水可能會讓狀況更糟，因為漂白水就是一種氧化劑，透過氧化清潔污漬，但「生鏽」這件事就是一種「氧化作用」，如果你使用漂白水反而讓痕跡變嚴重了，可試試一種方法。

▲▼白襯衫，女主播。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲白襯衫若出現「生鏽」狀況，可使用白醋去污試試看。

這方法只需要白醋跟鹽，醋中含有的酸性物質可以減少如生鏽作用般的變色，再利用鹽的磨蝕性質擦掉污漬，將乾淨的白醋把污漬的地區浸濕，然後灑上鹽輕輕搓揉，再浸泡2、3個小時後沖洗乾淨，就能將惱人的黃斑改善。

關鍵字：

白衣服清洗, 洗衣撇步, 防曬霜

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