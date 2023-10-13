林依晨穿43萬Max Mara大衣想收林柏宏同款　吳慷仁、柯佳嬿購物看直覺

記者鮑璿安／台北報導

Max Mara Teddy Ten快閃店及Teddy Castle泰迪熊城堡今（13日）於微風南山正式開幕，邀請藝人吳慷仁、林柏宏、柯佳嬿、林依晨帶逛，四人皆演繹了品牌標誌性的毛絨大衣，看起來保暖又不失時尚感，林依晨身穿全場最貴43萬Sparkling泰迪熊大衣，她也毫不掩飾表示自己其實看上了林柏宏身上的綠松石色大衣，直呼「我私心很喜歡」。

▲Max Mara Teddy Ten 快閃店暨藝術裝置開幕派對，(左起）林柏宏、林依晨、柯佳嬿、吳慷仁。（圖／記者黃克翔攝）





▲林依晨演繹價格逾43萬元的新款Sparkling泰迪熊大衣。（圖／記者黃克翔攝）

林依晨穿著全球限量城市發售、價格逾43萬元的新款Sparkling泰迪熊大衣，她認為品牌最經典的就是這件泰迪熊外套，「更特別是今年加入了300顆水晶，感覺不論是抱人或是被抱著都很溫暖，我自己私心其實是喜歡林柏宏身上的那件綠松石色！還有柯佳嬿的的粉色，把沉重感覺壓低了。」她跟品牌淵源頗深，多年前參加Max Mara活動，趁著工作之餘就快速入手了經典款的流蘇外套。





▲林柏宏穿著綠松石泰迪熊大衣。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯佳嬿以全粉紅色造型泰迪熊大衣搭配手套現身。（圖／記者黃克翔攝）

林柏宏今日造型除了綠松石泰迪熊大衣之外，還混搭了淺色牛仔褲，是他平常就會穿的風格，他也搞笑推薦，「還有一款紫色大衣也很酷， 我是芋頭派的。」柯佳嬿以全粉紅色造型泰迪熊大衣搭配手套現身，尤其是自己非常怕冷，穿這樣剛剛好，注重保暖還是有一些搭配性存在。但她購物講求理智，有購物衝動時會提醒自己等一天再思考看看，如果還是很想擁有才會入手。

▲吳慷仁認為泰迪斗篷大衣搶眼好看。（圖／記者黃克翔攝）

吳慷仁這次嘗試具有寬大廓形的泰迪斗篷大衣，造型非常搶眼，「原本以為不搭，現在意外覺得好看，偷偷問了售價，再加上是經典款，所以有緣分就可以入手。」他對本次快閃店印象深刻，感到滿滿的活力，被招牌熊元素吸引到。

▲微風南山開設Teddy Ten快閃店 。（圖／品牌提供）





▲Max Mara 微風南山限量販售商品 Crystalized Teddy 。（圖／品牌提供）

為慶祝 Max Mara Teddy Bear Coat 泰迪熊大衣推出十周年，品牌於微風南山開設Teddy Ten快閃店（至10月30日）及全球唯一戶外Teddy Castle泰迪熊城堡，從裡到外貫徹毛絨元素，同步帶來全球限定於10個城市販售的駝色與白色Sparkling泰迪熊大衣；以及專屬 5-12 歲孩童的迷你泰迪熊大衣，也有造型鑰匙圈、手機包、包袋、鞋履等多種品項。

同時，以高級羊絨聞名的義大利百年品牌Loro Piana，10月13日至29日帶來旗下 Cocooning Collection台北101獨家限定店，Cocooning 是品牌在2023春夏首度推出以柔軟布料為主的家居服系列，此季首發男裝，使用Aircash或棉、羊絨和羊毛混紡布料打造毛衣、套頭衫和長褲，組成柔軟造型。

▲Loro Piana Cocooning Collection台北限定店開幕。（圖／記者林敬旻攝）