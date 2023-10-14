營養師教12種身體狀況的飲食調整！嘴角易破、肌膚脫屑要多吃1食物

▲營養師分享身體出現小狀況的飲食調整建議。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

即使沒有生病，身體偶爾難免會碰到些小狀況，像是便秘、牙齦容易出血、皮膚乾裂或是頭髮、指甲脆弱等，這時候吃對食物補充營養就能幫助改善症狀。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了12種身體狀況的飲食建議調整，從腸胃消化相關、眼睛疲勞、嘴角易破到肌膚乾裂、脫屑等問題全都有，有這些症狀的人可以試著調整飲食看看。

＃拉肚子



拉肚子急性期，建議禁食8小時；恢復期時，選擇低渣飲食，一定要避免乳製品以及炸物。

＃便秘



一周排便小於三次或連續三天沒排便，才算是便秘，而如果真的有便秘症狀，可以嘗試多吃蔬果，補充膳食纖維，也要注意飲水量，最後就是要適量補充油脂。

＃放屁很臭



放屁臭通常跟飲食有直接關係，要盡量避免例如豆製品、地瓜等產氣食物，還有蔥、蒜等食材也要控制。

＃3C產品用太多



現代人大多長時間使用手機、電腦等3C產品，建議可多吃菠菜、地瓜葉、南瓜、胡蘿蔔等補充葉黃素，葉黃素是眼睛黃斑部的重要成分，與抗藍光有關。

＃眼睛疲勞



如果長期眼睛疲勞，可以補充蝦紅素或是花青素，像是藍莓、草莓等莓果類水果，可以幫助眼睛睫狀肌放鬆。

＃頭髮、指甲脆弱



頭髮、指甲容易斷裂可能是缺乏生物素，可吃蛋黃或是乳品補充，但切記避免吃生蛋，反而會影響生物素吸收。

＃嘴角容易破裂



若嘴角容易破裂、有口角炎，可能與維生素B2缺乏有關，可以多吃瘦肉、乳製品或是內臟類等食物來補充。

＃牙齦容易出血



可多補充維生素C或是鐵質，維生素C可從新鮮水果中攝取，而鐵則可從紅肉、深綠色蔬菜等來補充。

＃皮膚乾裂



皮膚如果容易乾裂，可能是缺乏維生素A，適量補充可幫助皮膚修復，可從胡蘿蔔、菠菜、南瓜、牛番茄、哈密瓜、內臟類等食物中攝取。

＃夜間視力模糊、乾眼症



如果夜間視力模糊的話，可以選擇補充維生素A，維生素A與視紫質的形成有關，與夜間視力也有關。

＃頭皮屑或皮膚脫屑



可嘗試補充鋅以及維生素B群，包含瘦肉、海鮮、乳製品、堅果類等都是很推薦的食物來源。

＃皮膚紅點或是角化



維生素C與膠原蛋白合成有關，可以避免皮膚角化，而維生素C還可以預防惡性貧血。