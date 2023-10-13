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李㼈、王中平高顏值女兒為Max Mara同台　邱以太看上泰迪熊大衣喊媽媽支援

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記者鮑璿安／台北報導

為迎接Max Mara標誌性的泰迪熊大衣誕生滿10周年，品牌打造Teddy Ten快閃店及Teddy Castle泰迪熊城堡，邀請3位高顏值星二代李紫嫣、邱以太、韓菲出席，獻出時尚活動新穎體驗，邱以太遺傳自媽媽林葉亭的時尚眼光，一眼就看中了全場最貴的43萬新款Sparkling泰迪熊大衣，還說自己跟媽媽都可以穿，計劃性推坑媽媽先入手。

▲▼ Max Mara Teddy Ten 快閃店暨藝術裝置開幕派對-李紫嫣。（圖／記者黃克翔攝）

▲李紫嫣。（圖／記者黃克翔攝）

李㼈的19歲女兒李紫嫣這次穿著Max Mara短版西裝外套現身，造型感俐落，她說自己非常喜歡品牌的泰迪熊外套，想穿上oversize款式窩在外套裡感覺很舒適，「很久以前跟家人說過這是我非常喜歡的大衣，媽媽讓我先存錢。」她將這稱之為終極目標，可能要聯絡媽媽來逛，順便一起穿。

▲▼ Max Mara Teddy Ten 快閃店暨藝術裝置開幕派對-邱以太。（圖／記者黃克翔攝）

▲邱以太。（圖／記者黃克翔攝）

邱以太也打算請出媽媽來實現購物目標，他透露私下兩人是共享衣櫃的模式，「媽媽有oversize外套是我可以拿來穿的，剛剛逛店已經看到了一件白色鑲鑽大衣，那件就是我自己也可以穿的，直接被吸引到，媽媽一定非常願意入手。」他這次穿著101801駝色大衣搭配威瑪獵犬衛衣，邱以太認為冬天不可或缺的品項就是大衣，裡面不用什麼搭配就很好看。

▲▼Max Mara Teddy Ten 快閃店暨藝術裝置開幕派對-韓菲。（圖／記者黃克翔攝）

▲韓菲。（圖／記者黃克翔攝）

王中平跟余皓然的女兒韓菲，這次穿著桃粉羊絨圓領夾克俏皮逛店，韓菲說這身造型跟自己平常風格蠻接近的，而且是很流行的芭比粉色調，她則對101801大衣沒有收腰的直線剪裁情有獨鍾，「秋天很喜歡毛外套，裡面可以穿毛衣或是小洋裝。」

▲▼ Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲微風南山開設Teddy Ten快閃店 。（圖／品牌提供）

▲▼ Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 微風南山限量販售商品 Crystalized Teddy 。（圖／品牌提供）

為慶祝 Max Mara Teddy Bear Coat 泰迪熊大衣推出十周年，品牌於微風南山開設Teddy Ten快閃店（至10月30日）及全球唯一戶外Teddy Castle泰迪熊城堡，從裡到外貫徹毛絨元素，同步帶來全球限定於10個城市販售的駝色與白色Sparkling泰迪熊大衣；以及專屬 5-12 歲孩童的迷你泰迪熊大衣，也有造型鑰匙圈、手機包、包袋、鞋履等多種品項。

同時，以高級羊絨聞名的義大利百年品牌Loro Piana，10月13日至29日帶來旗下 Cocooning Collection台北101獨家限定店，Cocooning 是品牌在2023春夏首度推出以柔軟布料為主的家居服系列，此季首發男裝，使用Aircash或棉、羊絨和羊毛混紡布料打造毛衣、套頭衫和長褲，組成柔軟造型。

▲Loro Piana Cocooning Collection台北限定店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲Loro Piana Cocooning Collection台北限定店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字：

Max Mara, 泰迪熊

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