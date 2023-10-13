LE SSERAFIM成LV品牌大使！搶拎新包包好帥　設計師大讚：喜歡她們的表演

▲LV宣布LE SSERAFIM為品牌大使，並代言最新手袋膠囊系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

韓星與精品合作再添一樁，LOUIS VUITTON（LV）宣布女團LE SSERAFIM成為品牌大使，而且立刻代言全新手袋膠囊系列，團員們拎起包包拍攝廣告，顯得又帥又酷。今年4月LV在首爾舉辦2023早秋秀，LE SSERAFIM受邀看秀並在秀後派對表演，也是促成現在合作的契機，LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere表示：「她們的表演為秀後派對帶來能量，我真的很喜歡。」

▲LE SSERAFIM為LV拍攝形象照。

2022年5月出道的LE SSERAFIM是BTS的師妹，幾天前原本在泰國曼谷要進行巡迴演唱會的最終場，無奈其中3名成員感染A型流感，臨時取消演出，「小櫻花」宮脇咲良（Sakura）發文道歉，讓粉絲感受心意。為LV拍攝廣告照，小櫻花無論洋裝、褲裝都完美駕馭，她常在個人IG曬出LV穿搭，例如皮衣搭配相機包、白色服裝搭配粉紅GO-14包等等，或是在藍灰色長髮上夾著LV髮夾，仙氣逼人。

▲「小櫻花」宮脇咲良經常秀出LV包款，並用LV髮夾裝點藍灰色長髮，LV髮夾套組15,000元。（圖／翻攝39saku_chan IG）

另一名日籍成員是神似秀智、被稱為「初戀顏」的中村一葉（Kazuha），從小學芭蕾，還前往荷蘭國家芭蕾舞學院就讀，優雅美貌被認為是時尚新星，受到不少品牌青睞，為Calvin Klein拍攝的廣告照清新又性感，在LV廣告中則顯得知性又有個性。LE SSERAFIM的隊長金采源（Kim Chaewon）穿長洋裝走過馬路，手拎迷你GO-14包，重現了早秋時裝秀的戲劇性場景，許允真（Huh Yunjin）、年僅16歲的忙內洪恩採也在廣告中各自展現特色。

▲Kazuha除了穿LV（上圖），也曾為Calvin Klein拍攝廣告。（圖／翻攝zuhazana IG）





▲金采源在LV形象廣告中穿長洋裝、拎迷你GO-14包。





▲16歲的洪恩採拍LV形象照展現酷帥未來感。

對於LE SSERAFIMN成為最新品牌大使，Nicolas Ghesquiere說：「我們第一次見面是在首爾的早秋時裝秀，我真的很喜歡她們在秀後派對表演時帶來的能量。她們每個人都有獨特風格，在一起感覺又酷又真實。」膠囊手袋系列的靈感，來自韓國首爾淺水橋上的早秋女裝秀，有重新演繹標誌性風格成為新版本，也有全新設計，包括獨特配色的GO-14、Pochette Ecusson、Noe等款式，為秋冬造型帶來有型的風格與態度。

▲「小櫻花」宮脇咲良拿著GO-14包。

各大精品幾乎都有韓星當品牌大使，最廣為人知的當數BLANKPINK各成員手上都握有不只一個品牌，Jisoo有DIOR與Cartier支持、Jennie是「人間香奈兒」也代言Calvin Klein，Lisa是CELINE和BVLGARI（寶格麗），Rosé為Saint Laurent及TIFFANY & Co.的品牌大使，近期又幫RIMOWA拍攝廣告，怪物女團NewJeans也不遑多讓，DIOR簽了 Haerin、GUCCI由Hanni拿下，Danielle是BURBRRY、Hyein是LV的品牌大使，Minji則獲CHANEL（香奈兒）加持，各有出頭之餘，全員還合體代言LEVI’S，也陸續幫可口可樂、NIKE等拍攝大片，相關連的大品牌，洋洋灑灑看到眼花了吧？