秒甩乾紋、毛躁髮！皮膚科醫師教6個「秋冬保濕妙招」讓你嫩出水

▲皮膚科醫師分享秋冬也能做好全身肌膚、髮絲保濕的小妙招。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@goodal_official、@ahc.official、@laneige_kr

近來氣溫接連下降，終於有秋季的感覺，但你是不是也一到換季就覺得全身都好乾燥，不僅臉部、身體冒出乾紋、乾屑，還變得粗糙、暗沉，甚至連髮絲都跟著變得毛躁卡卡？皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上分享了6個簡單又實用的秋冬保濕小妙招，讓你從頭到腳都能水潤細緻，養回好肌膚和柔順秀髮。

＃想養出柔順秀髮



天氣乾、氣溫降低，頭髮會變得容易毛躁，掉髮也變多，想改善頭髮狀況、柔順髮絲，醫師建議平時可多吃蛋白質較高和含鋅、含鐵、含硒的食物，像是菠菜、雞蛋、青豆、牛肉、貝殼類海鮮等，此外，洗髮精也要交替使用。

＃想要肌膚水潤



洗面乳少用，多塗保濕乳霜，而且只塗一點點沒用，用量要塗夠才能做好滋潤保濕。

＃想讓雙手又潤又嫩



可以用尿素霜＋凡士林以1：1比例混合做手膜；手指關節比較暗沉的地方塗抹一點維A軟乳膏，按摩均勻即可。

＃想讓全身肌膚細緻嫩亮



肌膚粗糙，有許多突起的粉刺，也就是俗稱「雞皮膚」的人，可以使用含有果酸的身體乳來改善；而皮膚特別乾燥的人則建議使用沐浴油清潔，比起沐浴精、香皂更溫和滋潤，且洗澡後，在身體乳中加點甘油或者精華油，厚厚塗上，就能滋潤肌膚到讓你忘了自己是乾燥肌；身上有暗沉的人，則可以用20%的壬二酸（杜鵑花酸）點塗。

＃想要後腳跟不乾裂、不長紋



可先用低濃度水楊酸幫助去除腳後跟的老廢角質，再塗一層凡士林或保濕身體乳封包過夜。

＃想有水潤雙唇



使用唇彩之前要先用護唇膏、潤唇產品打個底，平時睡前可以塗一層玻尿酸精華再塗凡士林，保濕效果更加倍。