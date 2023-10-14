營養師揭「養顏美容水果冠軍」 一顆下肚排毒兼減脂

▲百香果營養價值高，養顏美容效果尤其好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你吃百香果嗎？營養師高敏敏說道：你和「白富美」的距離，可能就差顆百香果，百香果整顆都是寶，富含維生素C，且抗發炎、高纖維、低GI，酸酸甜甜超好吃，她也貼心提醒糖尿病以及腎病患者要注意食用量。

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

營養師高敏敏分享，百香果有「果汁之王」的稱號，無論是直接吃、配優格、各種吃 都超美味，營養成分與對身體益處更是超乎想像。

#對抗自由基

百香果內的類黃酮、白皮杉醇，幫助維持血液通暢、對抗因紫外線產生的自由基，都有抗癌、抗發炎的功效。

#排便順暢

百香果含有豐富的膳食纖維，可幫助排便，維持腸道健康。

#保護心血管

百香果內鉀含量高，可調整血壓、維護心血管健康，同時維持肌肉健康運作。

#保護眼睛

百香果中的 β-胡蘿蔔素在體內轉化成維生素A，可維持黏膜完整性，有助保持眼睛健康，預防眼睛疾病。

#排毒養顏

富含維生素Ｃ，幫助皮膚美白、抑制黑色素，同時促進膠原蛋白合成、提升鐵吸收，改善氣色。

#幫助減脂

低GI水果可維持血糖穩定，減少脂肪形成，且豐富的膳食纖維也可增加飽足感，降低飢餓感。

營養師高敏敏也提醒，雖然百香果的GI值僅16，但糖尿病病友一天不建議超過4～6顆（看大小），並應分散食用且當天不要再吃其他水果、洗腎、腎病患者要注意食用量。

百香果要怎麼挑呢？建議選外皮光滑無破損，顏色呈現紅紫色的百香果，選擇較重的，有重量的表示果肉、果汁較飽滿，最後可以搖一搖，沒有水水聲音的，表示果肉尚未分離，吃起來較甜，如果有水水聲音，代表果肉分離，味道較酸。同時也建議百香果買回家不要馬上冰，室溫放幾天，等表皮稍微皺皺的，這時候就好吃。