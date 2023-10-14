fb ig video ETtoday search mobile

營養師揭「養顏美容水果冠軍」 一顆下肚排毒兼減脂

>

▲▼營養師揭「養顏美容水果冠軍」。（圖／Unsplash）

▲百香果營養價值高，養顏美容效果尤其好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你吃百香果嗎？營養師高敏敏說道：你和「白富美」的距離，可能就差顆百香果，百香果整顆都是寶，富含維生素C，且抗發炎、高纖維、低GI，酸酸甜甜超好吃，她也貼心提醒糖尿病以及腎病患者要注意食用量。

▲▼營養師揭「養顏美容水果冠軍」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

營養師高敏敏分享，百香果有「果汁之王」的稱號，無論是直接吃、配優格、各種吃 都超美味，營養成分與對身體益處更是超乎想像。

#對抗自由基

百香果內的類黃酮、白皮杉醇，幫助維持血液通暢、對抗因紫外線產生的自由基，都有抗癌、抗發炎的功效。

#排便順暢

百香果含有豐富的膳食纖維，可幫助排便，維持腸道健康。

▲▼營養師揭「養顏美容水果冠軍」。（圖／Unsplash）

#保護心血管

百香果內鉀含量高，可調整血壓、維護心血管健康，同時維持肌肉健康運作。

#保護眼睛

百香果中的 β-胡蘿蔔素在體內轉化成維生素A，可維持黏膜完整性，有助保持眼睛健康，預防眼睛疾病。

#排毒養顏

富含維生素Ｃ，幫助皮膚美白、抑制黑色素，同時促進膠原蛋白合成、提升鐵吸收，改善氣色。

#幫助減脂

低GI水果可維持血糖穩定，減少脂肪形成，且豐富的膳食纖維也可增加飽足感，降低飢餓感。

營養師高敏敏也提醒，雖然百香果的GI值僅16，但糖尿病病友一天不建議超過4～6顆（看大小），並應分散食用且當天不要再吃其他水果、洗腎、腎病患者要注意食用量。

▲▼營養師揭「養顏美容水果冠軍」。（圖／Unsplash）

百香果要怎麼挑呢？建議選外皮光滑無破損，顏色呈現紅紫色的百香果，選擇較重的，有重量的表示果肉、果汁較飽滿，最後可以搖一搖，沒有水水聲音的，表示果肉尚未分離，吃起來較甜，如果有水水聲音，代表果肉分離，味道較酸。同時也建議百香果買回家不要馬上冰，室溫放幾天，等表皮稍微皺皺的，這時候就好吃。

關鍵字：

養顏美容, 水果, 百香果, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在

容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在

李㼈、王中平高顏值女兒為Max Mara同台　邱以太看上泰迪熊大衣喊媽媽支援

李㼈、王中平高顏值女兒為Max Mara同台　邱以太看上泰迪熊大衣喊媽媽支援

LE SSERAFIM成LV品牌大使！搶拎新包包好帥　設計師大讚：喜歡她們的表演

LE SSERAFIM成LV品牌大使！搶拎新包包好帥　設計師大讚：喜歡她們的表演

營養師教12種身體狀況的飲食調整！嘴角易破、肌膚脫屑要多吃1食物 陳庭妮穿粉色羽毛化身「大鳥姐姐」挺MK　雷家汭不做選擇喊包色 秒甩乾紋、毛躁髮！皮膚科醫師教6個「秋冬保濕妙招」讓你嫩出水 戀人之石「月光石」怎麼挑？7種顏色、功效＆配戴禁忌一次看 林依晨穿43萬Max Mara大衣想收林柏宏同款　吳慷仁、柯佳嬿購物看直覺 少女時代秀英到台灣了！機場穿全套Loro Piana超美　10／13提前見粉絲 不用靠別人就能當富婆三大星座女！TOP 1能力強、智商高簡直人生勝利組

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面