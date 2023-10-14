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身材好到不科學！46歲何妤玟：管好自己的嘴巴就能管好人生

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▲▼何妤玟保養。（圖／翻攝自FB/何妤玟）

▲何妤玟的身材臉蛋堪稱高標。（圖／翻攝自FB/何妤玟，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

46歲何妤玟超凍齡，日前推出出道以來第一本寫真月曆，網友直呼完全看不出年紀，這身材和年齡完全不科學，她也分享近來又重拾運動習慣，強調鍛鍊自己不是為了討好別人，而是希望更喜歡原來的自己。

▲▼何妤玟保養。（圖／翻攝自FB/何妤玟）

▲身材勻稱修長不輸少女。

走過離婚低潮，迎來工作的高峰，何妤玟說：「無論幾歲，我們都有機會重新來過；無論是身體或心理，我們都可以調整到自己年紀當下的最佳狀態，女人在不同的年紀有不同的美麗與魅力，即使到了中年，我依然珍愛我自己的身體，我一周運動三到四天，我也十分注重我的飲食、時常觀照自己的情緒。」

▲▼何妤玟保養。（圖／翻攝自FB/何妤玟）

▲何妤玟已是兩個女孩的媽媽。

她也大方透露自己的保養之道，也就是，『管好自己的嘴巴、就可以管好自己的人生」，她的飲食從不會過度攝取，無論是在家料理或是餐敘，她都不會點超過自己可以吃下的份量，即便在家做飯，有幾個人吃就做幾人份，沒有「多做一點以防吃不飽」這事。

也因如此，她家中很少剩菜，也不太需要吃不新鮮的食物或為了清冰箱而吃，我不會為了場面好看多做很多菜，你也千萬不要為了想每樣都嚐一點多點好幾道。如果你要維持身材與健康，以上這都是大忌。

▲▼何妤玟保養。（圖／翻攝自FB/何妤玟）

▲好身材令人稱羨。

她說：「好的食物可以給為你辛勞工作的身體補充需要的養份，你真的愛自己，會去用心挑選合適自己身體的食物，不是囫圇吞棗的來者不拒，不要過度飲食，這是我保養自己的第一步。」

關鍵字：

何妤玟, 瘦身, 身材, 保養, 凍齡

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