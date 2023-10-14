G-SHOCK異材質結構防護升級　越野車粗獷外觀超man

▲G-SHOCK設計靈感源自「越野征途」的MUDMASTER黑色款GWG-B1000-1A腕錶，25,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK專為在各種極端環境工作專業人士而生的Master of G系列，以「越野征途」為靈感，打造專為沙灘、沼澤等泥濘環境而設計的MUDMASTER錶款GWG-B1000，不僅外型如越野車輛般粗獷，還結合異材質防護構造提供更強大的防護性，內外都展現硬漢風格。





▲G-SHOCK綠色款MUDMASTER GWG-B1000-3A腕錶，25,000元。

G-SHOCK MUDMASTER錶款GWG-B1000全新結構為不鏽鋼製成錶圈環、上下錶圈與正面按鈕防護構造，搭配碳纖維強化樹脂材質的左右側邊按鈕防護構造，並施以類鑽碳（DLC）鍍膜增強耐磨性，而在惡劣環境下要抗震、防塵土入侵，按鈕軸與錶冠都有確實的防塵結構；錶款配備Tough Solar太陽能電力系統、世界六局電波MULTIBAND 6 時間校準訊號與Mobile Link功能，具數位羅盤、高度計、氣壓計和溫度計等三重感應器，防水200米，共有黑、紅、綠色3種款式。

▲G-SHOCK紅色款MUDMASTER GWG-B1000-1A4腕錶，25,000元。

Swach則為勇於冒險、大膽展現時尚魅力的人創作錶徑47毫米的BIG BOLD腕錶，最新力作BIG BOLD IRONY 以閃耀的太陽紋拉絲面盤搭配不鏽鋼鍊帶，展現俐落的都會風格，鍊帶設計靈感源自大寫的字母「B」，呼應錶款之名，配上松石綠、森林綠、海軍藍、琥珀黃、勃根地紅色面盤，高調吸睛。



▲Swatch錶徑47毫米的不鏽鋼BIG BOLD 腕錶BIG BOLD IRONY，單只6,950元。（圖／Swatch提供）