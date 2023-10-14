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林襄台北時裝周只穿「膚色內衣」 笑稱願意為藝術犧牲

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▲▼林襄出席時裝週。（圖／記者黃克翔攝）

▲林襄膚色內衣褲出場，尺度大開。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾怡嘉／台北報導

啦啦隊女神林襄今（10/14）出席台北時裝周，擔任Seivson 24SS秀場開場橋段表演，大尺度穿著肉色內衣秀豐滿身材，詮釋品牌以新的視角重構女性審美和身體觀，內衣外搭西裝外套，展現不同以往的知性魅力。

▲▼林襄出席時裝週-李芷霖,林襄,張雅涵。（圖／記者黃克翔攝）

▲林襄與師妹們一起參與開場表演。（圖／記者黃克翔攝）

林襄秀後分享，這次身穿內衣的尺度和先前東京走秀差不多，笑稱願意為藝術奉獻，不過安全措施也做很足，像是有貼胸貼和身著膚色丁字褲，很開心這次有機會能夠參與演出。她也露出燦笑表示：「最近吃好睡好，因為和公司爭取中秋連休三天，充分休息後現在充滿鬥志，整個人氣色都變好了，體重變胖一公斤，現在已經42了。」

▲▼林襄台北時裝周。（圖／品牌提供）

▲▼台北時裝周。（圖／品牌提供）

▲台北時裝周 Seivson 24SS 秀圖。

品牌設計師申子芹則表示，這次邀請林襄和兩位師妹雅涵、霖霖擔任開場表演，為了就是展現品牌女性新的審美觀以及職場女性的態度。本季的秀場的設計以房間至職場為象徵，紗質的舞台後像是窺視女性的房內。「好像看得見什麼，但好像也什麼都看不見」，就像是女性獨特身體的秘密。

▲▼台北時裝周。（圖／品牌提供）

▲台北時裝周WEI.TZU-YUAN 24SS 秀圖。

而WEI.TZU-YUAN 24SS則是模擬造就講述台灣到世界之瀕臨滅絕或已消逝之「靜物園」成衣與實驗交融的服裝系列，紀念這些曾經的存在。以誕生到社會之於世界到未來，對應著裸膚胎、紅都市、仿自然與自在領域的四個層次組裝世界觀。服裝不只是坐落體膚之上，而是富含意義與底蘊。因此細節多注入可拆式重組的排釦拉鍊設計，讓服裝可以有共多面向的可能。最新系列的本質面對永垂不朽的生靈，省思珍惜快消散的瑰寶。
 

關鍵字：

台北時裝周, Seivson, 林襄, 申子芹

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