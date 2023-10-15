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頭髮掉不停？日本專家教吃5種「防掉髮食物」　第1還能助減肥

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▲▼ 日本專家推薦5大「防掉髮食物」 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲吃對食物也能幫助改善、預防掉髮問題。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、IG@hongsuzu

現代人生活作息、飲食習慣改變，加上生活壓力大，越來越多人年紀輕輕就有掉髮問題，除了遺傳因素外，也有些人是因為營養攝取不均衡導致的落髮，這類人只要吃對食物就能改善。日本專業醫師就推薦5種能幫助減少、預防掉髮的食物，不用花大錢也能養出豐盈健康有光澤的髮絲。

＃雞蛋

曾有研究針對較易脫髮的人群做了調查，發現大多數脫髮的人，體內維生素B7含量都是缺乏的，因此缺乏維生素B7也被認為是造成掉髮的其中一個原因。而雞蛋含有豐富的維生素B7和蛋白質，可以幫助維持頭皮頭髮的健康，且維生素B7對指甲和肌膚的健康也都很有幫助。

▲▼ 日本專家推薦5大「防掉髮食物」 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃核桃

核桃富含鋅和硒，鋅在毛髮組織的生長和修復中有很重要的作用，是蛋白質製造過程中的必須營養素，因而脫髮是人體缺鋅常見的症狀之一，且鋅可幫助抑制炎症，減少因頭皮發炎而產生的脫髮；硒則是有助於減輕乾燥，頭皮的發炎有一部分原因就是因為太過乾燥，硒可以幫助改善乾燥，進而降低頭皮發炎的機率。此外，核桃也富含維生素B7，是對人體很有益的食物，不僅可以預防脫髮，有研究發現還能幫助改善肥胖。

▲▼ 日本專家推薦5大「防掉髮食物」 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃鮭魚

鮭魚含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，可滋潤肌膚、抗發炎，促進頭皮健康，也富含有很強抗氧化作用的蝦紅素，能幫助抗炎，且鮭魚還含有維生素B7，所以對於維持頭皮環境健康很有幫助，能幫助減少脫髮，還能讓頭髮健康有光澤。

＃肉桂

肉桂是常見辛香料之一，常會加在咖哩、點心或是飲品裡，肉桂中含有的丁香樹脂醇，能幫助修復、強化微血管，促進血液循環。頭皮所需要的營養都是透過微血管輸送，頭皮血液循環差，就容易引起掉髮，而肉桂有助於促進血液循環，進而幫助改善掉髮。

▲▼ 日本專家推薦5大「防掉髮食物」 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃胡蘿蔔

肌膚出油過多就容易引起發炎，所以頭皮容易出油的人也比較容易脫髮，而胡蘿蔔含有豐富的維生素A，可以促進肌膚新陳代謝，還有控制油脂分泌的作用，可以幫助改善頭皮出油這一點。胡蘿蔔不僅對改善脫髮有效果，對臉部肌膚也很有益，但攝取時要注意，因為胡蘿蔔是親油性的食物，所以最好選擇油炒的烹飪方式，能吸收得更好。

關鍵字：

頭皮, 頭髮, 頭皮護理, 保養, 養髮, 食物, 掉髮, 落髮, 脫髮, 防脫, 改善, 預防, 醫生

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