斷食太難？營養師：「1410輕斷食」沒壓力 初學者也好上手

▲斷食初學者可以試試1410輕斷食。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

假日瘋狂大吃大喝嗎？每次想要開始斷食法，但偏偏時間又不能配合，營養師高敏敏建議，168斷食法太煎熬的話，不妨試試1410斷食法，讓你能更好執行上手。

營養師高敏敏解釋，當進行輕斷食時，我們身體運行會優先消耗醣類（也就是碳水），透過斷食法讓空腹時消耗完醣類，就會增加消耗脂肪。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

簡單來說，就是將進食時間控制在10小時內，保持14小時的空腹時間延長燃脂時間，營養 建議可以10:00～20:00進食，如果起床後第一餐比較晚吃，也可以調整成12:00~22:00。

進食期間：胰島素分泌，正處於儲存能量的模式，建議可以：

#多喝水

喝足夠的水可以保持新陳代謝，也能增加飽足感，避免肚子餓導致暴飲暴食。

#均衡飲食

均衡健康飲食，攝取足夠營養，避免吃油炸、甜點等加工食品，不然一樣把熱量都吃下肚了。

#份量適中

吃8分飽就好，避免過量飲食，吃到太撐。

斷食期間：胰島素下降，生糖素作用，建議可以：

#嚴格執行者

可以喝水，禁止吃東西，能達到更好的燃脂效果。

#仍在適應者

若覺得飢餓感太重，可吃低熱量、健康、原型食物，像是無糖豆漿/燙青菜/低脂鮮奶/低GI水果，飲食時間可依照自己作息調整，找到最適合自己的斷食模式。