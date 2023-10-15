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5件事代表你正過著許多人的夢想生活　別總用「羨慕」忽視自己的快樂

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▲女性,旅行,散步 。（圖／unsplash）

▲有時我們會迷失在大量的社交平台資訊裡，忘記生活實在的幸福可以靠自己掌握 。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

理想中的人生應該是如何？幾乎所有人都知道這沒有標準答案，每天看著社交平台上名人、親友分享的照片，最容易用「為何我都沒有」的羨慕心態迷失自己，如果你總看著大家的爽照來告訴自己你不快樂，你需要停下來好好想一想，5件事情代表你在世界上已經是幸福的一群，不要忽視自己已在手中的幸福，其實那些都是自己努力贏得的。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

你沒有負債
能夠每月付清帳單，獨立生活並好好照顧自己，加上客觀的衡量並節制自己的慾望，才會達到這樣的情況，你不用擔心之後即將抵達的帳單，甚至還有一筆小的存款，可以有時犒賞一下自己，或不用擔心突然失業，一身輕的心靈舒適感其實是很幸福的，也該為自己驕傲。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

有時候會思考一下人生
一直處於抱怨跟羨慕別人生活的情緒中，這種人是不會想要思考人生的，但你有時會想我未來打算如何？我想要變成一個什麼樣的人？我想讓自己人生更進一步，這些煩惱是在擁有自我意識、想真正成長的人身上才會發生，如果你有這樣的情況甚至對此不開心，相信你的未來一定會比現在更好。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

有時間做自己喜歡的事
這個情況分成兩個層面，第一是你分配時間與比重得宜，你不是工作狂、但表現也不差，讓你有些閒暇可以為自己找些小確幸，第二就是你找到自己喜歡的事，這很重要，許多人一輩子都不知道做什麼事會讓自己開心，部分的人會迷失在「別人告知你你這樣會幸福」的圈圈裡，而你不是。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

有一兩個真心的好友
友情是相當難得的，尤其年紀越大越有這種感受，有一兩個能讓你暢所欲言的好友，在你失意的時候安慰你、站在你身邊，絕對是件幸福的事情，一起哭笑覺得讓你自在，就算只有一、二個，也絕對比一大群酒肉朋友要來的強多了。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

你持續比過去進步
想一想你一兩年前的生活，現在是否比之前過得更好？更開心？更堅強？無論是工作、人際、心靈都可以，代表你持續比過去的你更好，即便中間可能會歷經失敗，但讓你更加堅強、持續的進步，也絕對是一種幸福。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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