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皮膚科醫師曝「毛孔粗大」有4種！第一種改善要靠「早B晚A」

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▲▼ 皮膚科醫師教改善毛孔4方法 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教粗大毛孔的類型判斷和適合的改善方式。（圖／翻攝IG@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@goodal_official

女生都想用有細緻勻亮的好肌膚，但受到台灣濕熱氣候影響，台灣女生除了要對抗痘痘粉刺，毛孔粗大更是許多人的頭號困擾。皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上分享毛孔粗大的4種類型判斷法和各自適合的改善保養方式，快來看看你的毛孔是哪一種。

▲▼ 皮膚科醫師教改善毛孔4方法 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃油脂型毛孔

油性肌的毛孔會比中乾性肌膚的粗大很多，而且一般是圓形的，T字部位更明顯，這是因為皮脂分泌多，毛囊皮脂腺的開口會被均勻撐大。這種毛孔相對來說較容易改善，只要注重清潔、控油兩方面。

一方面平時清潔要著重於T字、下巴等容易出油部位，搭配含水楊酸的清潔面膜，一周用1到2次即可，但敏感肌不建議使用；另一方面，日常保養品要選擇質地輕薄的，油性肌平時分泌的油脂就足夠滋潤皮膚了，不用疊加過多保濕產品。
保養品組合推薦「早B晚A」或是「早B晚酸」。早上用菸鹼醯胺產品控油，最好再搭配控油的防曬、蜜粉，物理性吸油；晚上則用水楊酸控油、代謝角質或使用A醇調節角質，這組搭配可以幫助從源頭把出油控制好，後續毛孔就不容易被撐得更大了。

＃敏感肌毛孔

屏障受損也就是敏感肌，這種皮膚保濕功能不足，臉會非常乾或是外油內乾，而且容易因為外界的刺激而老化，這類型肌膚只要做好保濕修護，感覺毛孔又縮回去了。

▲▼ 皮膚科醫師教改善毛孔4方法 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃衰老型毛孔

這類型毛孔是因為老化，皮膚真皮層裡的膠原蛋白等組織慢慢減少，毛囊皮脂腺開口周圍的肌膚組織無法提供支撐力，開口就會慢慢垂成橢圓水滴型或是線型。

這類毛孔也要從兩方面解決，一方面要做好清潔、保濕、防曬，尤其是防曬，紫外線是皮膚老化的重要原因；另一方面不是敏感肌的人，在清潔、保濕、防曬的基礎上再加入抗老產品，像是10%維生素C、A醇都能幫助刺激肌膚合成新膠原蛋白。

＃器質性毛孔

很多人在保養新手時期都做過傷害皮膚的事情，像是擠壓黑頭、用粉刺針戳等，都會給皮膚造成不可逆轉的損傷，這類型被稱為器質性毛孔粗大，但其實這種「毛孔」放大看，是小小的疤痕。這類型靠保養品幾乎不可逆轉，只能尋求醫美項目。

關鍵字：

保養, 護膚, 毛孔, 毛孔粗大, 類型, 判斷, 改善, 秘訣, 方式, 皮膚科醫師

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