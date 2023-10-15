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測過都喊準！選一把雨傘心理測驗　秒測你的「壞脾氣程度」

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▲▼壞脾氣程度心理測驗。（圖／翻攝IG）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@sbsdrama.officia

每個人多少都會有點脾氣，就算是脾氣很好的人，要是有人碰到他們的底線或很在意的點，也會怒氣爆發，那你知道自己脾氣算好還是壞嗎？最近《小紅書》上就有個心理測驗引發討論，從一個簡單問題就能測出你的壞脾氣程度有多高。

Q：你突然有急事需要出門，而天空正好下起大雨，但家裡的四把傘全壞了，可是你不得不出門，這時候你會選擇使用哪一把傘？

A.只有一個大洞的傘

B.有幾個小洞的傘

C.傘柄彎曲的傘

D.傘柄很短的傘

＊分割線下有解析＊

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A.只有一個大洞的傘：壞脾氣程度15%

選擇A的人，個性是很不錯的，也很少發脾氣，就算與身邊的人起爭執時，也會主動認錯，還會給對方台階下，所以你的人緣非常好。但在有些人眼裡，也覺得你有點懦弱、好欺負，你的好反而會讓他們得寸進尺，所以建議這類人該生氣的時候還是要生氣，表達自己的意見和心情比較好。

▲▼壞脾氣程度心理測驗。（圖／翻攝IG）

B.有幾個小洞的傘：壞脾氣程度50%

選擇有幾個小洞的傘的人，你有自己的原則，若是別人觸犯了你的原則就會翻臉，但這不代表你的脾氣就很壞，而且和別人相處時如果出現矛盾，也會願意先和對方道歉。你的性格也比較理性，生氣時不會和對方對罵吵架，而是冷戰，但其實這樣的做法，會讓許多人覺得比吵架更過份，所以建議要減少使用冷暴力，雙方平靜後還是要多溝通。

C.傘柄彎曲的傘：壞脾氣程度80%

這類型人的性格比較敏感，容易多疑而且倔強，情緒變化也很快，時常嘴上說沒事，但其實心裡很有事，如果對方沒有猜出來的話，還會讓你變更生氣。但你的脾氣來得快，去得也很快，而且其實很好哄，但有時候你會因為個性太過於直接導致得罪別人，所以還是要減少孩子氣，讓自己更成熟一點。

▲▼壞脾氣程度心理測驗。（圖／翻攝IG）

D.傘柄很短的傘：壞脾氣程度30%

選擇短傘柄的人，性格比較隨和，在你心情好的時候，別人的傷害你也可以不當一回事，但如果剛好碰到你生氣時，就會立刻爆發。你的個性也比較直，通常生氣的話，睡一覺起來也就忘了，也因為你是敢愛敢恨的人，建議要注意一下說話的技巧，以免容易因莽撞的言語得罪人。 

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 脾氣, 壞脾氣

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