養肝=養命！營養師教4大護肝秘訣：3種食物要多吃

▲營養師分享，吃對食物也能幫助守護肝臟健康。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

肝臟除了是人體最大的解毒器官，包含碳水化合物的代謝、血糖調節、葡萄糖的儲存和釋放等體內重要運作也都跟肝臟有關，所以說肝臟健康與否是維持身體健康的關鍵，一點都不誇張！營養師周麗就分享4個護肝養肝秘訣，尤其經常喝酒應酬或是熬夜的人一定要記好。

＃吃對護肝食物



吃對食物也能幫助守護肝臟健康，首先要多吃新鮮的蔬菜，尤其是菠菜、芹菜、羽衣甘藍等綠葉蔬菜，有助於減輕肝臟的負擔；富含維生素C的水果，像是柑橘類、草莓、奇異果、芭樂等也可以多吃；還有優質的蛋白質食物也要吃，像是豆、魚、蛋、肉、奶這幾類食物。

＃適當補充營養補充劑



天然食物是非常好的護肝好幫手，但如果沒有時間自己下廚，也無法確保能均衡吃夠上述的護肝食物，營養師建議可以適當的吃含有護肝營養的補充劑，尤其是在熬夜、喝酒應酬之後，都可以補充一點。

像是維生素C、E等抗氧化成分，或是維生素B群，尤其是B3、B6和B12。維生素B3參與脂肪代謝，能降低肝臟囤積脂肪的風險；維生素B6參與肝臟解毒；B12則有助於蛋白質的代謝和合成，有助於維持肝臟的健康等。

＃盡量少糖少酒精



酒精對肝臟會造成多大的壓力，大部分人都知道，但很多人都忽略了，像是汽水、果汁、手搖飲奶茶等含糖飲料裡所含的過多果糖，也是造成脂肪肝的主要原因。所以除了少喝酒，也要減少含糖飲料、蛋糕、甜品等高糖份食物的攝取。

＃減肥別太極端或過於快速



減肥過程如果過於急促，身體可能無法適應這種快速的變化，尤其是脂肪細胞的釋放速度超過了肝臟的處理速度，反而會造成脂肪在肝臟中累積。

當然除了做好以上這4點，最重要的護肝關鍵還是在日常生活習慣上，包含少熬夜，飲食少油膩、大魚大肉，還有盡量不喝酒，從根本上守護肝臟健康。