fb ig video ETtoday search mobile

養肝=養命！營養師教4大護肝秘訣：3種食物要多吃

>

▲▼ 營養師教4大養肝秘訣：多吃3食物。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享，吃對食物也能幫助守護肝臟健康。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

肝臟除了是人體最大的解毒器官，包含碳水化合物的代謝、血糖調節、葡萄糖的儲存和釋放等體內重要運作也都跟肝臟有關，所以說肝臟健康與否是維持身體健康的關鍵，一點都不誇張！營養師周麗就分享4個護肝養肝秘訣，尤其經常喝酒應酬或是熬夜的人一定要記好。

▲▼ 營養師教4大養肝秘訣：多吃3食物。（圖／達志示意圖）

＃吃對護肝食物

吃對食物也能幫助守護肝臟健康，首先要多吃新鮮的蔬菜，尤其是菠菜、芹菜、羽衣甘藍等綠葉蔬菜，有助於減輕肝臟的負擔；富含維生素C的水果，像是柑橘類、草莓、奇異果、芭樂等也可以多吃；還有優質的蛋白質食物也要吃，像是豆、魚、蛋、肉、奶這幾類食物。

＃適當補充營養補充劑

天然食物是非常好的護肝好幫手，但如果沒有時間自己下廚，也無法確保能均衡吃夠上述的護肝食物，營養師建議可以適當的吃含有護肝營養的補充劑，尤其是在熬夜、喝酒應酬之後，都可以補充一點。

像是維生素C、E等抗氧化成分，或是維生素B群，尤其是B3、B6和B12。維生素B3參與脂肪代謝，能降低肝臟囤積脂肪的風險；維生素B6參與肝臟解毒；B12則有助於蛋白質的代謝和合成，有助於維持肝臟的健康等。

▲▼ 營養師教4大養肝秘訣：多吃3食物。（圖／達志示意圖）

＃盡量少糖少酒精

酒精對肝臟會造成多大的壓力，大部分人都知道，但很多人都忽略了，像是汽水、果汁、手搖飲奶茶等含糖飲料裡所含的過多果糖，也是造成脂肪肝的主要原因。所以除了少喝酒，也要減少含糖飲料、蛋糕、甜品等高糖份食物的攝取。

＃減肥別太極端或過於快速

減肥過程如果過於急促，身體可能無法適應這種快速的變化，尤其是脂肪細胞的釋放速度超過了肝臟的處理速度，反而會造成脂肪在肝臟中累積。

▲▼ 營養師教4大養肝秘訣：多吃3食物。（圖／達志示意圖）

當然除了做好以上這4點，最重要的護肝關鍵還是在日常生活習慣上，包含少熬夜，飲食少油膩、大魚大肉，還有盡量不喝酒，從根本上守護肝臟健康。

►營養師教吃「6大抗氧化食物」　吃對凍齡還能維持健康

►營養師教12種身體狀況的飲食調整！嘴角易破、肌膚脫屑要多吃1食物

►頭髮掉不停？日本專家教吃5種「防掉髮食物」　第1還能助減肥

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

肝臟, 養肝, 護肝, 秘訣, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

測過都喊準！選一把雨傘心理測驗　秒測你的「壞脾氣程度」

測過都喊準！選一把雨傘心理測驗　秒測你的「壞脾氣程度」

頭髮掉不停？日本專家教吃5種「防掉髮食物」　第1還能助減肥

頭髮掉不停？日本專家教吃5種「防掉髮食物」　第1還能助減肥

養肝=養命！營養師教4大護肝秘訣：3種食物要多吃

養肝=養命！營養師教4大護肝秘訣：3種食物要多吃

林襄台北時裝周只穿「膚色內衣」 笑稱願意為藝術犧牲 心情好糟？每天默念「7句話」讓你活得更快樂 超準心測！第一眼看到親吻或白衣少女？秒測別人眼中的你和真實性格 超殘酷幫女人打分數！「1分女」醜樣驚悚「滿分女」靠1種特質完勝 容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在 G-SHOCK異材質結構防護升級　越野車粗獷外觀超man 5件事代表你正過著許多人的夢想生活　別總用「羨慕」忽視自己的快樂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面