劉嘉玲透視馬甲大露事業線　甜蜜勾梁朝偉挺Tiffany

▲梁朝偉（右）難得出席時尚活動，與老婆劉嘉玲一同出席Tiffany於上海舉辦的Blue Book高級珠寶發表會。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.日前於上海舉辦2023年Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue發表會，影帝梁朝偉難得現身時尚活動，與老婆劉嘉玲一同戴上最新高級珠寶吸睛，兩人不時相視而笑，濃情蜜蜜化不開，劉嘉玲的性感裝扮也超吸睛，身穿英國品牌AADNEVIK透視馬甲禮服露深溝，證明薑是老的辣。





▲梁朝偉與劉嘉玲對著鏡子相視而笑。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

Tiffany珠寶暨高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille傳承史隆伯傑（Jean Schlumberger）的海洋風格創作，以魔幻視角展現海底魅力，鮮少出席時尚場合的影帝梁朝偉，於正裝別上新款魚造型胸針為Tiffany造勢，向來靦腆的他在劉嘉玲的陪伴下，不時露出淺淺微笑，顯得相當自在。





▲身穿正裝的梁朝偉別著Tiffany胸針很搶眼。（圖／翻攝carinalau1208 IG）





▲劉嘉玲穿AADNEVIK馬甲透視禮服露深溝，搭配Tiffany高級珠寶。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

劉嘉玲當晚選穿透視馬甲禮服亮相，她所戴的最新Tiffany項鍊華麗鍊墜恰好落在事業線中，成功吸引鎂光燈。她多年來始終是時尚圈寵兒，陪梁朝偉到義大利威尼斯領取第80屆威尼斯影展終身成就金獅獎，也順道盛裝出席Giorgio Armani晚宴，每一套完美造型都讓人忘了她的真實年紀57歲。





▲梁朝偉2日獲頒第80屆威尼斯影展終身成就金獅獎，與劉嘉玲甜蜜親吻。（圖／翻攝carinalau1208 IG）





▲劉嘉玲是時尚活動常客，在威尼斯影展期間參加Giorgio Armani晚宴與創辦人開心合影。（圖／翻攝carinalau1208 IG）