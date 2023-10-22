200道台灣最在地特色小吃　白湯豬腳韓美食家激推、夜市必買地瓜球

實習記者施至真／綜合報導

台味美食百百種，從外國旅客必吃的小籠包、牛肉麵，到巷口小吃滷肉飯，每個人都有屬於自己的口袋名單。《巷仔口的美食家》透過簡易插畫及文字，帶你來一趟紙上環島的美食旅行，盤點兩百多道台灣最在地的特色小吃，台北這間豬腳湯，連韓國美食家都超愛，光看就口水直流，等等想先吃個地瓜球、鹹酥雞解饞！

▲台味美食多元，光看就口水直流。（圖／實習記者施至真攝，下同）

《巷仔口的美食家》從在地人口袋名單出發，品嘗各縣市最在地的代表美食，紅到國外的小籠包一定上榜，最讓外國人害怕的臭豆腐、豬血糕也不能錯過，從南到北每個縣市都有各自的特色小吃。例如，滷肉飯的口味、名稱南北各異。在北部、中部稱為滷肉飯，是用刀切碎後再滷；在南部則稱作肉臊飯，先用機器絞碎後而滷。今天就來一趟美食環島旅行！

台北大稻埕的慈聖宮，廟前一條美食街是在地饕客才知道的美食基地，四神湯、白湯豬腳必訪，就連韓國美食家白鐘元老師也大推；基隆的鼎邊銼、淡水阿給、鐵蛋、魚酥等獨特小吃和零食，實在太涮嘴，一口接著一口停不下來。

▲（左）韓美食家白鐘元老師大推白湯豬腳、（右）基隆鼎邊銼不能錯過。



竹苗地區米粉、粄條最有名，水晶餃加上油蔥酥更是最道地的客家小吃；台中第二市場隱藏版人氣美食麻芛，滑溜口感特殊，夏天才有的美味，深受在地人喜歡；彰化爌肉飯、南投肉圓油香四溢，實在超銷魂。

▲（左）炸肉圓搭配餡料也美味、（右）新竹鴨香飯也是必訪名單。



火雞肉飯是嘉義的代名詞，油亮色澤實在太誘人，據說每個嘉義人都有自己的推薦名單，可以一路從早餐吃到宵夜；淋上獨特醬料的白醋涼麵，更是在別的縣市都吃不到的美味。被譽為美食之都的台南，滿滿的清單只怕你吃不完！清甜的生牛肉湯，喝一碗實在不夠，鹹粥、米糕、蝦仁肉圓都能品嘗獨特美味，彷彿吃進府城古早的記憶。

除了《巷仔口的美食家》推薦的各地美食清單，花招百出的夜市小吃，也必須筆記。正餐類最推鐵板牛排，鐵板焦香搭上吱吱作響的聲音，讓人口水直流，重口味的炸彈蔥油餅、炭烤串燒、大腸包小腸，吃一口就能征服味蕾。

▲街頭小吃就愛炭烤串燒和香酥臭豆腐。



▲甜點是另一個胃。



吃甜點是另一個胃，雞蛋糕、脆皮地瓜球，完全能擄獲眾人的心，還有刨冰、豆花、手搖飲料，甜蜜滋味真的太療癒，等等就想來一頓台味美食饗宴！

▲《巷仔口的美食家：200+台灣最在地的小吃速寫X老店尋味》。（圖／創意市集出版提供）

★書名：巷仔口的美食家：200+台灣最在地的小吃速寫X老店尋味

★作者：王意馨

★出版社：創意市集

★出版日期：2023/10/07

★建議售價：新台幣490元