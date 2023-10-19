2023韓國必買「萬能眼影」！舒華同款、絕美9宮格帶你脫離彩妝新手村

實習記者施至真／綜合報導

這幾款韓國必買「萬能眼影盤」，顏色百搭、不挑膚色還能消除泡泡眼，粉質細緻好暈染，不會結塊、甚至顯髒，不論你是美妝新手，還是資深彩妝控，這幾盤眼影通通都不能錯過，甚至還有(G)I-DLE葉舒華同款！快來找尋你的命定眼影盤，快速脫離彩妝新手村。

▲韓國必買萬能眼影推薦。（圖／翻攝IG@colorgram.official、3ce_official）

3CE 風格眼影盤New Take Eyeshadow Palette

12色「風格眼影盤」粉質一如既往的細膩，粉橘基調日常實用，太適合腫泡眼拿來消腫；畫上粉紫盤，就是今年流行的芭比風，想畫出夢幻芭比妝容，必收這盤！

espoir 炫彩百搭7色眼影盤

顯色度適中、調色優秀，出門一盤就搞定！柔霧綿密的質地，上妝起來滑順好暈染，最下方長條格不僅可以當成眼影，當成頰彩也非常合適，可以使妝容更有一致感。

Colorgram 計算機眼影盤

有如「計算機」一格一格的造型超級吸睛，這盤不只能裝可愛，活力珊瑚色與粉紫色，可以打造清新、迷人的眼妝。除此之外，(G)I-DLE女神葉舒華代言的光環，讓粉絲恨不得手刀購買，馬上擁有ideo同款妝容。

Wakemake 柔霧經典16色眼影盤

16色太狂啦！一盤搞定、多種眼影搭配，完全是懶人福音，甜美的霧粉橘色特別適合約會，Get迷人電眼就靠它。彩妝新手也可以從這盤下手，柔和的調色，可以多次疊擦，完全不怕失手。

dasique 9宮格眼影盤

dasique超夯的「9宮格眼影盤」這次出絕招啦，將同色的眼影各自拆分成霧面以及珠光兩種質地，無論低調的日常妝容，還是浮誇閃亮的派對眼妝，一盤就能搞定，根本是買到18色眼影盤，實在讓人太心動啦。

▲9色眼影實質上是18格。（圖／翻攝IG@dasique_official）

