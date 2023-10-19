fb ig video ETtoday search mobile

2023韓國必買「萬能眼影」！舒華同款、絕美9宮格帶你脫離彩妝新手村

>

實習記者施至真／綜合報導

這幾款韓國必買「萬能眼影盤」，顏色百搭、不挑膚色還能消除泡泡眼，粉質細緻好暈染，不會結塊、甚至顯髒，不論你是美妝新手，還是資深彩妝控，這幾盤眼影通通都不能錯過，甚至還有(G)I-DLE葉舒華同款！快來找尋你的命定眼影盤，快速脫離彩妝新手村。

▲眼影。（圖／翻攝IG@）

▲韓國必買萬能眼影推薦。（圖／翻攝IG@colorgram.official、3ce_official）

3CE 風格眼影盤New Take Eyeshadow Palette

12色「風格眼影盤」粉質一如既往的細膩，粉橘基調日常實用，太適合腫泡眼拿來消腫；畫上粉紫盤，就是今年流行的芭比風，想畫出夢幻芭比妝容，必收這盤！

espoir 炫彩百搭7色眼影盤

顯色度適中、調色優秀，出門一盤就搞定！柔霧綿密的質地，上妝起來滑順好暈染，最下方長條格不僅可以當成眼影，當成頰彩也非常合適，可以使妝容更有一致感。

Colorgram 計算機眼影盤

有如「計算機」一格一格的造型超級吸睛，這盤不只能裝可愛，活力珊瑚色與粉紫色，可以打造清新、迷人的眼妝。除此之外，(G)I-DLE女神葉舒華代言的光環，讓粉絲恨不得手刀購買，馬上擁有ideo同款妝容。

Wakemake 柔霧經典16色眼影盤

16色太狂啦！一盤搞定、多種眼影搭配，完全是懶人福音，甜美的霧粉橘色特別適合約會，Get迷人電眼就靠它。彩妝新手也可以從這盤下手，柔和的調色，可以多次疊擦，完全不怕失手。

 

dasique 9宮格眼影盤

dasique超夯的「9宮格眼影盤」這次出絕招啦，將同色的眼影各自拆分成霧面以及珠光兩種質地，無論低調的日常妝容，還是浮誇閃亮的派對眼妝，一盤就能搞定，根本是買到18色眼影盤，實在讓人太心動啦。

▲眼影。（圖／翻攝IG@）

▲9色眼影實質上是18格。（圖／翻攝IG@dasique_official）

►秀智《我的女神室友斗娜》小顏瀏海太顯嫩　根本初戀顏值天花板

►無印良品護手霜「台灣獨家香調」必收　加碼4款口碑熱銷清單

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

 

關鍵字：

眼影, 韓國眼影, 眼妝, 眼影盤, 韓國彩妝, 葉舒華

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「註定晚婚」星座Top 3 ！　第一名年紀大才會勇敢抓住真愛

「註定晚婚」星座Top 3 ！　第一名年紀大才會勇敢抓住真愛

DIOR衣服、飾品都是蝴蝶！2024早春一秒飛墨西哥 托特包選擇好多

DIOR衣服、飾品都是蝴蝶！2024早春一秒飛墨西哥 托特包選擇好多

ITZY隊長Yeji火辣吊帶裝壓軸秀中文　與何超蓮現身Tory Burch派對

ITZY隊長Yeji火辣吊帶裝壓軸秀中文　與何超蓮現身Tory Burch派對

王陽明帥挺DSQUARED2「自曝T恤破百件」　鎖定粉色單品是為「她」 營養師教你別讓流感找上門：「6大飲食+3大習慣」請注意 WANGLILING上演伊藤潤二驚悚美學　唐綺陽讚「天秤座就是要聯名」 5件事代表你正過著許多人的夢想生活　別總用「羨慕」忽視自己的快樂 瘦出小蠻腰！營養師教「快速瘦肚」4秘訣　輕鬆減掉內臟脂肪 昆凌俏麗網球裝曝不科學身材　11萬項鍊陪練球 頭髮掉不停？日本專家教吃5種「防掉髮食物」　第1還能助減肥

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面