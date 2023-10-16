COS除了雲朵包服裝也超好看！西裝變性感上衣　流蘇斗篷超有戲

▲COS日前在紐約時裝周發表2023秋冬系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

COS的雲朵包因為BLACKPINK Jennie帶貨，加上好看、好用又容易入手，一路長紅人氣爆高，有各種甜美可愛色調，今年夏天甚至在首爾開快閃店，回到服裝，COS的優雅內斂依然，2023秋冬系列日前在紐約時裝周發表，西裝變成小性感的抹胸上衣、長流蘇斗篷，簡單卻又不簡單，而且從白天到夜晚都適合穿著。

▲露肩上衣像西裝的變奏款，搭配不規則裙更有特色。





▲短短的斗篷有超長流蘇，形成有趣對比。

大自然的變化為秋冬帶來豐沛的靈感，和諧的中性色調、豐潤的土褐色調，加上抽象印花，以及偶爾點綴的金屬或亮色，讓系列有著沉穩的基底，也有搶眼的高光，例如天空藍的毛衣、銀色牛仔長靴、淺金色緞面洋裝，都打破了靜謐，正式西裝與外套是秋冬必備，無論男女皆然，白襯衫、黑領帶顯得俐落，全身從裡到外一致深灰的造型，創造出另類的層次感。

▲襯衫、領帶、西裝單一的灰，卻很有層次感。





▲淺藍毛海毛衣、淺金色緞面洋裝、金屬色牛仔靴，都是秋冬沉穩色調中的亮點。

強調手藝與創新的COS Atelier系列也在這場秀上發表，例如採用馬海毛標準（RMS）的馬海毛以手工織成的服裝、運用剪裁剩料製成皮革穗點綴的羊毛外套等，凸顯品牌的設計及工藝。質感與持久性存在於COS的核心，材質與面料自然是考量的重點，2023秋冬有超過92%的作品，為偏向永續資源材料製成，包括回收再生、GCS優質羊絨的針織品。

至於最受矚目的雲朵包，以皮革打造展現更成熟的韻味，但仍有輕盈蓬鬆質感，溫潤的焦糖色可以輕鬆搭配出今年秋冬必需要有的美拉德風，超大尺寸在秀上模特兒是單手抱著如手拿包，其實可以斜背空出雙手，實用性加倍。圍巾也是不可獲缺的重點要素，帶點份量更顯溫暖。

▲大型雲朵包在秀上像是枕頭一般被抱著（右圖），其實能斜背相當率性。





▲迷你雲朵包有基本的黑色，也有可愛的香蕉牛奶色。

【更多2023秋冬系列】

MARC JACOBS

MARC JACOBS將秀場的華麗轉為現實，以空氣蓬鬆及流線設計、時髦運動風及多層次圓點與MJ Monogram圖紋，打造2023秋冬系列。立體如氣球般的弧度、誇大的比例很有視覺效果，鮮豔的電光綠和薰衣草紫讓多巴胺從春夏一路發威到秋冬，黑白波卡圓點除了點綴在服裝，也讓包包更搶眼有趣，The Sack Bag包袱包有超巨大尺寸也有迷你款，絕對能讓目光停留，派對上常見的鏡面字母氣球縮小變成飾品，更是MARC JACOBS秋冬的可愛力作，飽滿的外型、連滾邊都細膩地重現，無論耳環、手環或戒指，都是亮點。

▲范少勳、宋芸樺拎不同尺寸的MARC JACOBS包袱包。





▲MARC JACOBS巨大包袱包（右圖）38,900元。



▲MARC JACOBS迷你包袱包，各15,900元。

Maje

2023秋冬，Maje推出全新的Miss M包款，柔軟的包身結合長方形皮革手把，包身兩側依然有標誌性的流蘇，可調整長度的背帶，輕鬆轉換單肩背或斜背，搭配與實用性都更強，Miss M有兩種尺寸及皮革、尼龍等多種材質可選擇，超模凱特摩絲（Kate Moss）的21歲女兒Lila Moss身為品牌大使，自然要示範演繹，無論日常穿著毛衣、短裙搭配粉色包包，或是派對晚宴時一件小洋裝背上亮片包，都相當有特色，也可見Miss M的多元樣貌。

▲Lila Moss以Miss M包搭配不同造型。





▲Miss M包有不同顏色和尺寸。