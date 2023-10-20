fb ig video ETtoday search mobile

快速出門！初秋微涼穿搭3單品　顯瘦還能增加時髦度

>

實習記者施至真／綜合報導

天氣開始變涼，但購買冬裝又還不夠冷，今天整理3款保暖又實穿的穿搭單品，秋冬適合當外罩保暖，增加穿搭層次又顯瘦，夏天單穿也適合！別再猶豫了，逛街看到喜歡的款式，先包色再說。

▲秋天單品。（圖／翻攝IG）

▲秋天單品這樣搭，一秒就能出門。（圖／翻攝IG@hi_sseulgi、@jessalizzi）

＃開襟外套

近年開始流行多層次穿搭，不少品牌推出開襟外套，各種版型、材質、印花紋路通通有，無論當成外衣單穿，敞開釦子當成小外套，還是內裡搭配高領上衣的保暖層次穿搭都時髦好看。

也可以將材質薄且短版款式的開襟外套當成小披肩，刻意製造慵懶隨性感，一件就能穿出多種變化。

▲秋天單品。（圖／翻攝IG）

▲開襟外套穿搭方式多元。（圖／翻攝IG@jessalizzi）

＃OVERSIZE襯衫

不冷不熱的天氣，很難找到心儀的薄外套，不妨挑一件材質舒適，且版型寬鬆的OVERSIZE襯衫當成外套吧。襯衫可以說是一年四季最百搭的單品，可休閒可正式，薄透材質夏天可以當成防曬罩衫，普通的棉料材質，微涼的天氣可以單穿或當成外套，燈芯絨襯衫更是冬裝必備層次穿搭單品。

＃針織背心

有留意日韓穿搭的話，一定會注意到針織背心無所不在，搭配T恤、襯衫、高領內搭衣都可以達到保暖效果，同時增加穿搭層次，選擇設計偏向OVERSIZE的款式，可以巧妙遮蓋肉肉的腰臀部位，非常顯瘦！

▲背心穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲針織背心一年四季都很實搭。（圖／翻攝自IG@soobinms）

針織背心單穿更好看！裡面穿一件小可愛就不怕曝光啦，搭上短裙超有活力、長褲長裙的搭配更是日常款。

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折 

關鍵字：

穿搭, 初秋穿搭, 外套, 薄外套, 背心, 襯衫, 入秋, 秋冬穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「索隆」新田真劍佑低調來台！穿逾4萬元DIOR新球鞋現身機場帥炸

「索隆」新田真劍佑低調來台！穿逾4萬元DIOR新球鞋現身機場帥炸

誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清

誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清

快速出門！初秋微涼穿搭3單品　顯瘦還能增加時髦度

快速出門！初秋微涼穿搭3單品　顯瘦還能增加時髦度

壓力一大就想吃？營養師教6招改善「情緒性飲食」：睡飽也很重要 無印良品「美拉德新品」多風格一次滿足！UNIQLO這件情侶一起穿太甜 鄭人碩難得騷包鍾情Paul Smith花襯衫　自認穿衣和挑劇本眼光一樣調皮 營養師教你流感怎麼吃　身體快速恢復「飲食懶人包」一次看 一錶難求的潛水錶公開展　Blancpain五十噚70周年紀念款壓軸登場 亮・珠寶／許光漢笑容與Tiffany齊吸睛　海洋項鍊未優化寶石美翻 皮膚科醫師教乳霜「4種隱藏用法」　濕敷＋1步養出細嫩水光肌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面