快速出門！初秋微涼穿搭3單品　顯瘦還能增加時髦度

實習記者施至真／綜合報導

天氣開始變涼，但購買冬裝又還不夠冷，今天整理3款保暖又實穿的穿搭單品，秋冬適合當外罩保暖，增加穿搭層次又顯瘦，夏天單穿也適合！別再猶豫了，逛街看到喜歡的款式，先包色再說。

▲秋天單品這樣搭，一秒就能出門。（圖／翻攝IG@hi_sseulgi、@jessalizzi）

＃開襟外套

近年開始流行多層次穿搭，不少品牌推出開襟外套，各種版型、材質、印花紋路通通有，無論當成外衣單穿，敞開釦子當成小外套，還是內裡搭配高領上衣的保暖層次穿搭都時髦好看。

也可以將材質薄且短版款式的開襟外套當成小披肩，刻意製造慵懶隨性感，一件就能穿出多種變化。

▲開襟外套穿搭方式多元。（圖／翻攝IG@jessalizzi）

＃OVERSIZE襯衫

不冷不熱的天氣，很難找到心儀的薄外套，不妨挑一件材質舒適，且版型寬鬆的OVERSIZE襯衫當成外套吧。襯衫可以說是一年四季最百搭的單品，可休閒可正式，薄透材質夏天可以當成防曬罩衫，普通的棉料材質，微涼的天氣可以單穿或當成外套，燈芯絨襯衫更是冬裝必備層次穿搭單品。

＃針織背心

有留意日韓穿搭的話，一定會注意到針織背心無所不在，搭配T恤、襯衫、高領內搭衣都可以達到保暖效果，同時增加穿搭層次，選擇設計偏向OVERSIZE的款式，可以巧妙遮蓋肉肉的腰臀部位，非常顯瘦！

▲針織背心一年四季都很實搭。（圖／翻攝自IG@soobinms）

針織背心單穿更好看！裡面穿一件小可愛就不怕曝光啦，搭上短裙超有活力、長褲長裙的搭配更是日常款。