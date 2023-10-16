Jisoo比佛利豪奢飯店享美食　亮一手卡地亞珠寶當貴婦

▲Jisoo現身美國洛杉磯比佛利日落大道的奢華酒店「比佛利山莊飯店」，享受愜意時光。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子夯團BLACKPINK究竟是否與老東家YG續約，依舊是個謎，但4位成員不受影響仍在IG分享日常，Jisoo（智秀）已飛到美國洛杉磯比佛利日落大道（Sunset Boulevard）上的豪華酒店「比佛利山莊飯店」（The Beverly Hills Hotel），品嘗美食享受悠閒時光，她雖然一派休閒裝扮，但名牌珠寶不離身，戴著卡地亞（Cartier）Trinity三環戒、Juste un Clou 18K白金手環，款款都是珠寶界的經典之作。





▲Jisoo身穿瑞典品牌AXEL ARIGATO服裝搭配卡地亞珠寶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

從Jisoo所在地就可略知她的奢華生活，她所待的比佛利山莊飯店被暱稱為「粉紅宮殿」，又被稱為好萊塢巨星們「第二個家」，因為傳奇女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monro）、伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）都曾是常客，去年飯店剛慶祝創立110周年。Jisoo開心在此飯店的戶外庭院享受早餐，氣色很好。





▲Jisoo佩戴的卡地亞Juste un Clou 18K白金手環，273,000元。（圖／卡地亞提供）





▲Jisoo隨身戴Trinity戒指經典款，49,900元。

當天Jisoo穿著2014年以休閒鞋履起家的瑞典品牌AXEL ARIGATO繞頸上衣，搭配卡地亞以18K金、玫瑰金與白金打造的Trinity三環戒，以及酷味十足Juste un Clou 18K白金釘子手環，流露星味。而近日伴她旅遊的愛包為Dior最新主打款Miss Dior黑色包，小羊皮包身裝飾標誌性 Cannage 籐格紋，並點綴「D、I、O、R」金屬吊飾，顯得年輕活潑，不僅絕配休閒服裝，與優雅正式造型也能完美搭配。





▲Jisoo出遊背著Dior黑色Miss Dior包，125,000元。（圖／翻攝sooyaaa__IG）