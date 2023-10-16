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媲美專櫃等級的開架彩妝！百元價也有精緻大牌妝感

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記者李薇／台北報導

開架美妝常常有很多寶，有很多單品甚至都不輸專櫃，好用到不行，以下就盤點那些一定要擁有的美妝小物，身為逛藥妝店別再與它們擦肩而過。

＃艾杜紗 微暮絲絨雙色眼影 #15典雅楓紅，3.8g、售價480元

▲A.M. FAIRLAND,J-LIN,艾杜紗,保養,彩妝,開架彩妝,。（圖／品牌提供）

艾杜紗的雙色眼影盤，不僅顏色實用、好上手，粉質更是細膩服貼，一抹上眼，恰到好處的顯色度，重妝人不怕無色、新手也不用擔心下手重，真的是可甜可鹹的好物，兩個顏色就可以輕鬆搭配出漸層感，快速上妝很省時，當然很實用。

＃A.M. Fairyland 不關燈輕裸肌蜜粉，7g、售價980元

▲A.M. FAIRLAND,J-LIN,艾杜紗,保養,彩妝,開架彩妝,。（圖／品牌提供）

很懂台灣女性痛點的彩妝師Alice在研發產品的時候，擅長把台灣女性常常遇到的上妝困難，透過產品來做解決，這次在蜜粉上，全新細膩的粉質，具有保濕度又不會過度粉感，達到持妝控油的同時，又可以做到全方位裸肌，是一款連乾性肌膚用完都會驚艷的蜜粉。

＃J-Lin 美妝蛋軟Q－雅緻妝感，售價189元

▲J-Lin,Love Liner,貝膚黛瑪,KOZI,護妍天使,艾瑪絲,保養,彩妝。（圖／記者李薇攝）

這一顆看起來跟其他美妝蛋很類似的單品，也許在蛋海中不容易發現它，但真的只要買過一次，絕對回不去，不到200元的價格擁有超級棉柔軟Q的手感，用起來更服貼臉部、也不會過度吃粉，而且完全不輸歐美大品牌，一次掃10顆都不心疼的程度，真的佛系來著。

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關鍵字：

A.M. FAIRLAND, J-LIN, 艾杜紗, 保養, 彩妝, 開架彩妝

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