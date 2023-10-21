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鞋子怎麼洗？超實用洗鞋10招　帆布鞋、麂皮鞋髒汙不同清潔法必學

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文／美人圈

很多人都覺得洗鞋好難，不是泛黃髒污洗不乾淨、就是容易洗壞！今天帶大家了解正確洗鞋的觀念、步驟，並傳授實用的洗鞋技巧。原來白鞋泛黃要這樣清洗，麂皮鞋髒汙可以這樣清潔，有洗鞋需求的朋友們趕緊筆記起來吧！

▲洗鞋 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲穿鞋也要懂得洗鞋。（圖／New Balance）

DIY 洗鞋全攻略

洗鞋要準備什麼工具？

適合清洗鞋子、不傷鞋面的洗鞋工具有很多種，例如：家用清潔海綿、牙刷、洗鞋軟毛刷、麂皮刷等，都可以搭配溫和的清潔劑來清洗鞋子。另外「科技海綿」也是洗鞋神器，只要沾一點水，輕擦鞋面就可以輕鬆去除污漬，適用於帆布、合成皮革或是橡膠材質的鞋子。但如果是深層的鞋面污漬，還是要透過洗鞋清潔劑搭配刷洗才能去除喔！

◆ 家用清潔海綿：一般人家裡必備的海綿，就是一個平價又方便的洗鞋工具。只要搭配「溫和的清潔劑＋水」，就很適合用來洗運動鞋和合成皮革鞋。

◆ 牙刷：需要汰換的舊牙刷先別急著丟！因為牙刷的刷頭很小，刷毛又很細軟，用來刷洗鞋子也不會傷害到鞋面。可以在洗鞋前先用牙刷刷掉鞋子表面的灰塵和土壤，或是沾洗髮精、肥皂水等溫和的清潔劑，來刷洗運動鞋、帆布鞋、合成皮革鞋。

◆ 洗鞋軟毛刷：為了不要在用力刷洗時傷害到鞋子的表面，可以選用刷毛柔軟的洗鞋軟毛刷，來清洗運動鞋、帆布鞋或是合成皮革鞋。

◆ 麂皮刷：麂皮刷通常具有高彈力的強韌特性，可以快速將麂皮上的灰塵清除，維持表面的清潔，不會傷害到鞋面，也可以用來清理鞋子的細縫或車縫線處，適合用來清洗運動鞋、帆布鞋和皮革材質的鞋子。

◆ 科技海綿：和一般海綿相比，科技海綿並不需要清潔劑，只要沾一點水就能清除污垢，它的纖維更細緻、更能清除污垢，很適合用來清潔合成皮革鞋上的髒汙。

▲洗鞋 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲洗鞋工具有很多種。（圖／BALL）

洗鞋劑怎麼挑？

一般洗鞋子時，如果不想花錢另外買洗鞋專用清潔劑，也可以使用居家常見的「溫和洗潔劑」，例如：洗衣粉、洗髮精、肥皂水、小蘇打粉等，加入清水中攪拌均勻，搭配軟毛刷或牙刷就可以很好的清潔鞋子。如果是很寶貝的鞋子，也可以使用市售的鞋子專用清潔劑。鞋用清潔劑共有「洗劑型、噴霧式、泡沫式」三種類型，都很適合用來去除局部的髒污，方便又快速，尤其不能水洗的皮革鞋和麂皮鞋更是需要！

▲洗鞋 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲洗鞋專用清潔劑。（圖／Sneaker Mob）

鞋子專用清潔劑怎麼選？

如果只是鞋子的局部有髒汙，或是像麂皮鞋這種只適合乾洗的鞋子，就很適合使用「鞋子專用清潔劑」做清潔，市面上最常見的是洗劑型、噴霧式、泡沫式這三種類型，一般的運動鞋和合成皮革鞋都可以使用。

◆ 洗劑型鞋子清潔劑：分為液體和粉狀兩種，一般比較常見液狀的。因為需要搭配清水沖洗，所以能夠去除鞋子表面大量的髒污，適合用來清洗運動鞋和帆布鞋。

◆ 噴霧式鞋子清潔劑：方便用來清除鞋子上小面積的污垢，用法是噴上一層洗鞋劑後，再用沾濕的刷子來回刷乾淨，最後用乾布擦拭即可。但如果是比較大面積或是已經放置很久的髒污，還是建議用洗劑型的清潔劑，更容易去除乾淨。

◆ 泡沫式鞋子清潔劑：慕斯狀的泡泡可以深入清潔髒污，而且通常不需水洗，所以非常適合無法碰水的麂皮鞋，一般的合成皮革運動鞋也可以用泡沫式的清潔劑做清潔，使用時不需要把鞋子整雙用濕，非常方便。泡沫式清潔劑使用之前需要先搖一搖，擠出泡沫後再搭配刷子刷去污漬，最後以乾布擦拭即可。

▲洗鞋 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲皮革鞋和麂皮鞋建議使用洗鞋劑清洗。（圖／WLWE）

不同材質的鞋子怎麼洗？

運動鞋怎麼洗：

一般的運動鞋可以使用「溫和的清潔劑＋水稀釋」，搭配牙刷、洗鞋軟毛刷、麂皮刷等工具做清洗，洗完後再用衛生紙或紙巾包覆，增加晾乾的速度。

▲洗鞋 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲運動鞋用溫和清潔劑加水稀釋就能簡單做清洗。。（圖／PUMA）

帆布鞋怎麼洗：

帆布鞋的洗法和運動鞋的很像，都是利用「溫和的清潔劑」搭配牙刷、洗鞋軟毛刷、麂皮刷做清洗，但是要注意的是，帆布鞋泡水容易導致褪色，可以利用刷具沾取清潔劑輕刷有髒污的地方，避免整雙鞋泡在水中。洗完後一樣用衛生紙或紙巾包覆再晾乾。

▲洗鞋 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲避免帆布鞋整雙泡在水中。（圖／VEJA）

麂皮鞋怎麼洗：

麂皮這種材質超怕水，有些鞋款會參雜部分麂皮的元素，比較難用同一種清潔方式。可以先用吹風機的冷風將髒東西和灰塵吹掉，再用刷具輕刷，或是使用鞋子專用的清潔慕斯噴在污漬處，待泡沫變黑後，再用濕毛巾輕輕擦掉。也可以使用「麂皮專用橡皮擦」在有污漬的地方小力來回摩擦，最後用麂皮專用刷將髒污刷出，再用馬毛刷將纖毛刷順即可。如果鞋面沾到紅酒、咖啡等污漬，可以用毛巾沾取1~2滴白醋，擦掉麂皮上的髒污。

▲洗鞋 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲麂皮材質超怕水。（圖／adidas Originals）

合成皮革鞋怎麼洗：

合成皮革是許多球鞋都會使用的材質，它的清潔方式也最多種。除了可以使用「溫和的清潔劑＋水」，也可以使用洗劑型、噴霧式、泡沫式這三種鞋子專用的清潔劑，或是使用科技海綿，都可以很好的去除合成皮革鞋上的髒污，乾洗的方式也不會讓鞋子變得濕漉漉。

▲洗鞋 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲合成皮革鞋的清潔方式最多種。（圖／NIKE）

網布運動鞋怎麼洗：

透氣的網布是許多運動鞋和慢跑鞋最常使用的材質，一樣使用任何清潔劑都可以，但是因為網布鞋的材質較軟，濕掉之後比較容易變形，建議洗之前可以在鞋內塞一條毛巾支撐。且清洗的時候一定要注意刷洗的力道，以免讓網布出現起毛球的現象，最後一樣使用衛生紙或紙巾包覆再晾乾即可。

洗鞋子10個方法＆注意事項

開始洗鞋子時，以下10大洗鞋方法＆注意事項絕對要牢記！不僅能讓鞋子洗得更乾淨，還能延長鞋子壽命、避免鞋子被洗到報銷。

洗鞋方法

1：用乾刷去除表面髒污

在洗鞋子前，建議可以先用軟毛刷或是牙刷去除表面和鞋底的灰塵和土壤，這樣鞋子在碰水之後，那些髒汙才不會黏附在鞋子上。如果是皮革鞋，可以先用棉布沾取皮革清潔劑，以畫圓的方式輕輕擦拭鞋面去除髒汙。

2：調配溫和洗鞋劑

「鞋子清潔劑」也可以自製！只要使用溫水＋少量的溫和洗衣精或洗髮精，就能用來清潔鞋子。如果今天要洗的是白色或淺色的鞋子，可以用牙刷沾取小蘇打粉，將鞋子沾溼後，在髒汙處小力刷洗，沖洗乾淨後鞋子就能恢復亮白。

▲洗鞋 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲自製鞋子清潔劑。（圖／freepik）

3：鞋帶和鞋墊另外清洗

為了讓整條鞋帶都能夠完全清洗乾淨，洗鞋時最好將鞋帶全部拆下來另外清洗。先浸泡在調好的清潔劑中10－15分鐘，再用軟毛刷或是牙刷清潔，更容易將鞋帶上的髒污刷洗乾淨。除了鞋子表面，鞋墊也可能吸附了運動或走路時的汗水，因此也要記得取出做清洗。

4：用軟刷清洗鞋面

清潔鞋面時可以使用軟毛刷、牙刷，或毛巾沾取清潔劑，搭配「畫圓」的方式輕輕刷洗，避免傷害鞋子材質。除了將鞋面和鞋側刷洗乾淨，務必也要記得清潔鞋底。

▲洗鞋 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲鞋面和鞋側以畫圓方式輕輕刷洗。（圖／NIKE）

5：美白牙膏替鞋子美白

因為牙膏含有「氟」的成分，有去污、去黃功效，有些網友推薦，如果覺得白鞋洗完後還不夠亮白，可以使用「美白牙膏」將鞋面輕輕刷至起泡，沖完水就可以恢復白皙。不過需要特別注意的是，牙膏和清潔劑雖然可以很好的去除鞋子表面的髒汙，但如果沒有再用濕毛巾將其擦拭乾淨，當具有清潔效果的化學物質長期停留在鞋面上，可能會讓鞋子表面遭到腐蝕。

▲洗鞋 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲美白牙膏能讓白鞋洗完更亮白。（圖／freepik）

6：以清水沖洗

確定都將鞋子上的髒污去除後，就可以用清水沖洗啦！將鞋子沖洗乾淨後，可以再用乾毛巾或軟布吸乾水分，縮短晾乾的時間。記得使用「輕按」的方式吸乾鞋面水分，避免摩擦，否則可能會讓鞋面磨損、褪色。

7：蔭乾洗好的鞋子

鞋子洗完後，可以靠牆斜放在通風良好的地方，讓它自然「蔭乾」。如果洗的是白鞋，建議用衛生紙或紙巾吸走鞋子多餘的水分後，再用衛生紙把整雙鞋包起來，等個2天後撕下衛生紙，就不怕白鞋晾乾後發黃。許多人常常會在洗完鞋子後，將它拿到室外的陽光底下曬乾。雖然可以加快鞋子變乾的速度，可是當鞋子長期在陽光底下曝曬，除了容易發黃、褪色，還可能會讓鞋子提早脆化。還有另一個大忌是使用吹風機吹乾鞋子，因為吹風機散發出來的熱風，一樣可能會讓鞋子提早脆化，甚至褪色。此外，也不推薦使用烘乾機烘乾鞋子，因為可能會讓鞋子變形喔！

8：不可用洗衣機洗鞋

有些人可能為了貪圖方便，直接將鞋子放到洗衣機中做清洗。但其實洗衣機在攪動的過程中，可能會刮傷某些材質的鞋子表面。且清洗運動鞋這類的物品，也可能會讓洗衣機造成損壞，得不償失。

▲洗鞋 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲洗鞋很多眉角要注意。（圖／IG@iammingki）

9：不可先泡水一夜

洗鞋前最好不要長時間浸泡！鞋子的側邊通常有許多縫線，且鞋底多是用橡膠黏接起來的，長時間泡在水中可能導致容易脫線，和膠水黏接處剝落等問題。尤其是「皮革鞋」和「麂皮鞋」最怕碰到水，千萬不可以泡在水中清洗。

▲洗鞋 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲長時間浸泡鞋子超NG。（圖／IG@sooyaaa__）

10：定期清洗清潔鞋子

定期為鞋子做適當的清潔，可以延長鞋子的壽命，但是千萬不要過度清洗！一般建議一至兩個月洗一次鞋子就好。不管什麼材質的鞋子，穿出門後難免都會沾到灰塵或土壤，可以使用乾淨的毛巾或是濕紙巾簡單擦拭鞋面，平時在鞋子用髒時馬上清潔、不讓污漬久留，也更方便下次清洗；如果是皮鞋或是靴子類的鞋款，則可在擦拭表面灰塵後，用鞋油、皮革專用保潔液保養鞋面，延長皮革的壽命。

以上清潔鞋子的方法和技巧都學起來了嗎？下次就趕緊試試看，好好清潔自己的愛鞋吧！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 鞋子, 洗鞋, 實用文

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