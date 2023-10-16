比漾廣場周年慶10／19登場　首4日化妝品滿3千送4百高回饋

▲比漾廣場周年慶首四日推高比例回饋。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／新北報導

永和比漾廣場周年慶即將在10／19開跑，首4日限定推出化妝品滿3,000元送400元抵用券；大家電消費滿1萬元送1,100元抵用券，為接軌年輕世代，還推出3大熱門趨勢包括美妝香氛、名人著用、新潮電競等話題夯品特價，欲用高回饋與精準選品衝刺周慶業績，整檔業績目標上看3.4億元。

▲（左）ESTEE LAUDER 白金級透亮金萃新星組，價值13,613元，特價7,965元，台新比漾聯名卡加贈100元(限5份)；（右）美麗台KIEHL’S契爾氏神力小紅瓶超值組，價值5,200元，特價3,195元。

比漾廣場周年慶從10／19至11／13開跑，首四日限定加碼化妝品、潮流美休、男女童裝、內睡衣消費滿3,000元送400元抵用券；集雅社大家電及床墊傢俱消費滿1萬元送1,100元抵用券。此外從10／19至11／1期間，推出全館指定櫃位跨櫃累計滿2,000元送200元抵用券，beautySTAGE美麗台單櫃消費滿3,000元送200元抵用券，憑比漾卡於無印良品單櫃消費滿2,000元送100元抵用券，運動品牌累計滿3,000元送200元抵用券，施舒雅、珠寶區、萬寶龍單櫃滿1萬元送1,000元抵用券。

▲美麗台NARS迷你經典玩色組 迷你六色眼彩盤＋任一唇彩／腮紅贈迷你絲絨迷霧唇筆(限定色)，價值2,730元，特價1,845元起。

今年百貨周年慶因疫後國境開放，許多民眾選擇出國遊玩，在當地採買加上預算挪用至旅遊，充滿不少市場面挑戰，比漾廣場在去年針對1樓化妝品進行改裝，櫃位升級之外引進選品店充實品牌選擇度，在今年周年慶預購開出10%高成長，針對周年慶正檔期，也以高回饋率誘客戶「出手」。

▲NB厚底牛油果復古休閒鞋，原價2,880元，特價2,300元，限10雙。

此外增加優惠品項精準度則是另一個策略，針對年輕世代注重的生活儀式感，以精緻且彰顯個人風格的「美妝香氛」，到「名人著用」的潮流運動穿搭單品，逐漸延伸至時下最熱門的「新潮電競」科技類產品為主題，推出50款年度熱門的話題夯品與優惠，再搭配聯名卡加碼，讓消費者免跑台北百貨也能買到夯品，且首度加入床墊品項至消費滿萬元送1,100元回饋，增加「出國帶不回來」的商品的購買慾。

▲板橋大遠百周慶預購搶在雙十連假開跑，讓消費者先享折扣。

板橋大遠百10／7起化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元抵用券；10／7至10／30化妝品、內睡衣單筆滿1萬元再加送200元抵用券、1F國際精品當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券；10／7至11／7百貨服飾、名品當日累計滿5,000元送500元抵用券、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券、保健器材5,000元送600元抵用券；TUDOR、麥森和B&O當日單筆滿1萬元送500元抵用券。

10／7至11／7期間也與13間銀行加碼回饋，包括百貨服飾、名品單筆分6期刷6,000元加送200元、數位3C含APPLE、MUJI單筆分6期刷1萬元加送500元、1-2F國際精名品指定專櫃，當日累計滿10萬元，遠銀獨家加碼再加送2,000元。

新莊宏匯廣場近期也在周年慶期間，10／29前百貨服飾全館當日累計滿3,000元送300元抵用券，國際名品、大家電、健康器材單筆滿1萬元送1,000元抵用券，指定3C單筆滿1萬元送500元抵用券， 10／12前各門檻再加碼贈200元服飾配件抵用券，還有會員消費單筆超過2,000元，再贈超萌卡通來店禮，包括造型洗衣袋、保溫提袋、摺疊傘等。