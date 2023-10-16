BE@RBRICK + STARBUCKS星巴克10／17開賣　金星會員搶先買

▲BE@RBRICK + STARBUCKS星巴克推出聯名。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克熊變潮了？！原來星巴克與潮流玩具代表BE@RBRICK推出跨界聯名合作，推出星巴克版本的BE@RBRICK，有大中小3種尺寸，即將在11月正式登場，而針對忠誠的星禮程金星會員，也特別推出搶先購買，以星星搶先兌換購買資格憑證在10／17就可預購入手，且金星會員耶誕派對也將在11／1登場，屆時將在派對裡超過120種糕點、包裝食品、節慶禮盒與耶誕新品都可搶先買。

星巴克首度與風靡時尚、藝術圈的潮流玩具品牌BE@RBRICK跨界聯名，推出星巴克BE@RBRICK品牌公仔，設計概念以解構星巴克品牌字母圖案，結合綠人魚女神Logo的經典樣貌呈現，打造時尚前衛且富有童趣的藝術感，白底加上灰色字母，凸顯了胸前的星巴克綠，顯眼又不浮誇，讓人一看便知。

星巴克版本的BE@RBRICK，提供「1000%大型」以及100%+400%的「BE@RBRICK套組」共3種尺寸可搜集，1000%星巴克BE@RBRICK售價29,900元；BE@RBRICK套組售價5,990元，均採限量販售，首波10／17提供星禮程金星級會員搶先買，以50顆金星禮星星兌換「購買1000%星巴克BE@RBRICK資格憑證」，並於11／1的2023金星專屬耶誕派對領取；星巴克BE@RBRICK套組，則將於11／2以領取號碼牌方式開放特定門市銷售，聯名商品皆附專屬收藏編碼卡片。

而11／1舉行的金星會員耶誕派對，已超過5萬會員參與，今年從10／19上午11點至10／26下午3點開放以40顆金星禮星星報名，入店參與當晚專屬派對可享有當日限定的各項驚喜派對回饋，除可搶先品嚐耶誕限定太妃核果那堤，也能買到耶誕新品，包括「美好耶誕樹馬克杯」、「北極熊歡慶馬克杯」、「香檳金Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」、「耶誕天韻音樂鈴」等。

手機配件品牌CASETiFY近期推出以迪士尼人氣反派角色為靈感設計的Disney Villains聯名系列電子與生活配件，首次將來自多部迪士尼動畫電影中讓人又愛又恨的惡勢力帶上CASETiFY的熱銷手機殼。

Disney Villains聯名系列集結了多部經典迪士尼動畫電影中的反派角色，包含《睡美人》黑魔女、《101 忠狗》庫伊拉、《小美人魚》烏蘇拉以及《白雪公主》壞皇后，更特別融入了電影中經典邪惡元素如烏蘇拉的章魚觸手及壞皇后的毒蘋果等，喚醒心中反骨的一面，和喜愛的反派魔女們一起展現無所畏懼的自信，也為萬聖節增添壞壞氣氛。