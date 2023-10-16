陳冠希宣布合作adidas Originals！　三方重磅聯名「反光鋸齒鞋」正式曝光

記者鮑璿安／台北報導

潮流圈又有重磅消息，adidas Originals與陳冠希宣佈成為全球合作夥伴關係，進一步打造adidas Originals by Edison Chen系列，緊接著毫無預警在上海時裝周CLOT 2024 年春夏系列大秀上，正式曝光新作NEIGHBORHOOD CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN三方聯名鞋款，翻開全新篇章。

▲adidas Originals與陳冠希宣佈成為全球合作夥伴關係。（圖／品牌提供）

陳冠希作為CLOT創始人兼創意總監，融匯中西的設計理念推進潮流世代更迭，在上海時裝周發表的CLOT 2024 年春夏系列以「承前啟後」為主題展開，陳冠希邀請了時裝設計師 Humberto Leon一同操刀，囊括正裝、街頭款式嶄新設計。而彩蛋更藏在大秀中，adidas Originals與陳冠希正式攜手，陳冠希分享：「今年夏天我都在歐洲，沉浸在 adidas Originals品牌的魅力中，這一趟旅途為我提供了一些新的視角，以及帶來了更多靈感。新的EDC風格將會更加時尚。CLOT 正式邁入第二十個年頭，我對接下來的旅程仍充滿了憧憬與激情。」

▲NEIGHBORHOOD CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN三方聯名鞋款。（圖／品牌提供）

此次愛迪達與陳冠希攜手NEIGHBORHOOD一同推出的NEIGHBORHOOD CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN三方聯名鞋款，將標誌性SUPERSTAR運動鞋再次進化，以極具辨識度的鋸齒形鞋底與仿舊處理的半貝殼頭結合形成新的輪廓；更具機能感的細節還包含鞋面網布下的反光裝飾三條紋，後跟部分以反光效果「凝結集團」標誌呼應，將三方特色融會貫通。adidas Originals by Edison Chen系列旨在體現品牌與陳冠希對創新精神的共同願景，目前已在JUICE 指定銷售通路限量發售，更多系列將於2024年陸續發售。

▲西部式牛仔流蘇夾克。（圖／品牌提供）





▲KENZO X LEVI'S系列服飾，（左起）紅色30'S口袋短袖上衣 $5,800 ；緞面外套 $21,800；石洗藍玫瑰丹寧西裝外套 $32,800；水洗藍丹寧吊帶褲 $21,800 。（圖／品牌提供）

同時，KENZO X LEVI'S系列也登場，包括20多款服裝及配飾，主要採用KAIHARA高級日本牛仔布製作，為體現聯名價值，圖騰元素將Levi Strauss & Co. 公司經典的雙馬logo(Two Horse Pull)與KENZO logo結合，而Levi’s® 金屬扣環也印有KENZO標誌性的Boke海棠花圖案，反映出不朽的美式精神。不免俗從品牌檔案庫中汲取靈感，靈感來自80年代 KENZO JUNGLE系列的復古風，標誌性的牛仔夾克帶有可拆卸人造毛領、西部式牛仔流蘇夾克，打破寧靜氣息。