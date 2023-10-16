凱特王妃Zara舊外套穿不膩　難得背香奈兒包卻低調藏身後

▲凱特王妃穿曝光過的Zara西裝外套搭黑褲、背香奈兒包現身世界盃橄欖球賽，為英國球員加油。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導



英國凱特王妃近日公務行程緊湊，各種顏色的西裝外套成為她的最佳戰袍，讓她輕鬆營造優雅、俐落或都會感等不同時尚風格。周日她現身世界盃橄欖球賽，觀賞英格蘭對上斐濟的八強賽，她身穿曾曝光過的過季Zara外套配黑褲，難得背上香奈兒（CHANEL）十幾萬元起跳的包款，為英國球員加油。



▲凱特王妃在球賽現場成為鎂光燈焦點。（圖／美聯社）

擅長將舊衣穿出新意的凱特王妃，今年2月曾穿Zara定價2,790元的雙排金扣紋理的白色西裝外套內搭白T恤與牛仔褲，腳踩Veja小白鞋，以Smart Casual半正式休閒風格與完成史上最長的一次獨行和無人支持南極探險的女軍官Preet Chandi會面；周日她再穿上同一件Zara外套，但將金扣扣上，並搭配黑色西裝褲，流露截然不同的摩登氣息。



▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier 33mm腕錶。（圖／卡地亞提供）

看球賽也少不了亮眼配件，經常拎著約萬元左右小資女品牌包款的凱特王妃，難得背著香奈兒包亮相，不過她始終將包背在身後，讓媒體很難捕捉到名牌包的全貌，倒是手腕上的錶她大方秀，因為是老公王儲威廉於結婚3周年之際送她的卡地亞（Cartier）Ballon Bleu de Cartier腕錶。



