fb ig video ETtoday search mobile

凱特王妃Zara舊外套穿不膩　難得背香奈兒包卻低調藏身後

>

▲▼ 凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃穿曝光過的Zara西裝外套搭黑褲、背香奈兒包現身世界盃橄欖球賽，為英國球員加油。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃近日公務行程緊湊，各種顏色的西裝外套成為她的最佳戰袍，讓她輕鬆營造優雅、俐落或都會感等不同時尚風格。周日她現身世界盃橄欖球賽，觀賞英格蘭對上斐濟的八強賽，她身穿曾曝光過的過季Zara外套配黑褲，難得背上香奈兒（CHANEL）十幾萬元起跳的包款，為英國球員加油。

▲▼凱特王妃 。（圖／達志影像／美聯社）
▲凱特王妃在球賽現場成為鎂光燈焦點。（圖／美聯社）

擅長將舊衣穿出新意的凱特王妃，今年2月曾穿Zara定價2,790元的雙排金扣紋理的白色西裝外套內搭白T恤與牛仔褲，腳踩Veja小白鞋，以Smart Casual半正式休閒風格與完成史上最長的一次獨行和無人支持南極探險的女軍官Preet Chandi會面；周日她再穿上同一件Zara外套，但將金扣扣上，並搭配黑色西裝褲，流露截然不同的摩登氣息。

▲▼凱特王妃錶 。（圖／公關照）
▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier 33mm腕錶。（圖／卡地亞提供）

看球賽也少不了亮眼配件，經常拎著約萬元左右小資女品牌包款的凱特王妃，難得背著香奈兒包亮相，不過她始終將包背在身後，讓媒體很難捕捉到名牌包的全貌，倒是手腕上的錶她大方秀，因為是老公王儲威廉於結婚3周年之際送她的卡地亞（Cartier）Ballon Bleu de Cartier腕錶。

►Jisoo比佛利豪奢飯店享美食　亮一手卡地亞珠寶當貴婦

►劉嘉玲透視馬甲大露事業線　甜蜜勾梁朝偉挺Tiffany

關鍵字：

凱特王妃, Zara, CHANEL, 香奈兒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

劉嘉玲透視馬甲大露事業線　甜蜜勾梁朝偉挺Tiffany

劉嘉玲透視馬甲大露事業線　甜蜜勾梁朝偉挺Tiffany

G-SHOCK異材質結構防護升級　越野車粗獷外觀超man

G-SHOCK異材質結構防護升級　越野車粗獷外觀超man

張孝全買錶「繳不少學費」　老婆的錶霸氣全埋單

張孝全買錶「繳不少學費」　老婆的錶霸氣全埋單

范少勳機場當秀場　200萬伯爵珠寶名錶閃爆 為何小米賣得好？　劉憶如：因為平價消費當道 G-SHOCK向《英雄聯盟》鐵粉招手　魔法技能、惡鯊火箭炮躍上錶 瑞士天文台認證錶不到3萬！　天梭復刻錶太誘人 「錶王」百萬女錶讓男星趨之若鶩　潘瑋柏、馬克華柏格撞同款 賈靜雯生日收近16萬大禮　RIMOWA X Tiffany珠寶箱藏寶貝 Lisa自揭瘋馬秀露臀火辣照　X字遮點透視內衣粉絲買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面