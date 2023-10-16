排便卡卡好痛苦？營養師教喝「10大順暢飲品」　Top1網友大推超有感

▲營養師分析網友排名最熱門的「10大助順暢飲品」。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現代人生活、飲食習慣改變，飲食越來越精緻，卻容易單一、飲食不均，不少人都有排便不順暢、甚至便秘的困擾。知名營養師高敏敏就分享《KEYPO大數據關鍵引擎》調查結果，針對網友最有感的「10大順暢飲品」熱門排行，一一分析這些飲品能幫助腸胃順暢、有助排便的原因，排便卡卡的人快從今天開始喝起來。

Top 1：優酪乳、優格



優酪乳和優格含有大量活性菌，能維持腸道中菌相平衡，幫助消化、使排便順暢。但高敏敏也提醒，要選無糖的更健康，能更好地達到促進身體代謝的效果。

Top 2：高纖豆漿



豆漿有「植物界牛奶」的美譽，豆漿中的膳食纖維能促進腸道蠕動，更不用說額外添加纖維的高纖豆漿，但是喝豆漿易脹氣的人就要注意少量攝取。

Top 3：無糖茶



綠茶中有茶多酚＋大量水分，可刺激消化道蠕動、幫助排便順暢，但國健署也提醒，茶中含有咖啡因，攝取過多容易使體內水分流失，還是要適量飲用，不能以茶代水。

Top 4：水果醋



醋的有機酸能幫助身體代謝循環，夏天喝清涼消暑又開胃，但建議選擇由水果自然發酵的醋會比較健康。此外，更要注意含糖量攝取的問題。

Top 5：黑咖啡



很多人每天都要喝上一杯黑咖啡才能開啟一天，也有不少人分享，喝完咖啡的早晨都超順暢。高敏敏表示因為咖啡因能刺激交感神經，幫助排便，但要注意的是，喝完咖啡一定要多喝水分，因為咖啡因攝取過多會加速體內水分流失，如此一來可能會更不順暢。

Top 6：鮮奶



不少人喝鮮奶、乳製品後會馬上跑廁所，但其實有可能是乳糖不耐症，導致喝鮮奶後刺激消化道，無法完全消化乳糖，才會有排氣、腹瀉的症狀。

Top 7：花草茶



花草茶經常會添加「決明子」，而決明子中的蔥醌，不僅能刺激腸胃蠕動，還有抑制細菌生長的效果，再加上大量的水分，自然可以有幫助嗯嗯的效果。

Top 8：檸檬水



南韓女星宋慧喬也曾經提過自己用過「檸檬水清腸法」，不過檸檬水有順暢功效是因為含有有機酸、維生素C，有機酸有刺激腸道蠕動的效果，而維生素C能將水分吸入結腸使腸道收縮，再加上大量的水分，就可以很溫和又清爽的幫助排便。

Top 9：蔬果汁



蔬果本身就含有大量的膳食纖維，多數人都會把較粗的水果皮、蔬菜梗去除，但連皮一起打的蔬果汁就能很好的保留這些纖維。

Top 10：乳酸飲料



乳酸菌可以維持腸道的健康，刺激消化蠕動，但要注意市售乳酸飲料是否添加過多糖分，以免喝完反而小腹一圈圈。

最後高敏敏也提醒，除了上面這些飲品，每天充足的水分加上攝取足夠的膳食纖維＋好油，再搭配良好的運動習慣、睡眠時間，才能長久保持健康的腸道。