fb ig video ETtoday search mobile

Grand Seiko台灣獨家錶天青色迷人　傳神演繹「穀雨」盎然生機

>

▲▼Grand Seiko,Breitling 。（圖／公關照）

▲以24節氣中穀雨為設計靈感的Grand Seiko 2023台灣限定款SBGH321， 195,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歷經2年設計、製作，Grand Seiko以24節氣中春夏交接的「穀雨」為靈感，創作限量100只2023台灣限定錶款SBGH321，以Grand Seiko歷史上的第一只自動上鍊腕錶62GS經典殼型為藍本，搭配迷人的天青色面盤，完美展現春天的最後一個節氣榖雨之際，雨水滋潤大地而萬物生長的好時節，呼應唐代詩人元稹在《詠廿四氣詩》裡描述的「穀雨春光曉，山川黛色青」。

▲▼Grand Seiko,Breitling 。（圖／公關照）
▲模特兒佩戴穀雨主題的Grand Seiko 2023台灣限定款SBGH321，天青色色調閃爍光芒十分吸睛。

Grand Seiko擅長於錶盤展現四季之美，此次推出台灣獨家的錶款SBGH321，選定節氣中的穀雨為主題，於面盤呈現象徵希望與生機的天青色，隨著光影變化還會微微發出閃光，歸功於品牌融合日本工藝精髓的「雲母刷」技法；透明錶背則可欣賞9S85高振頻機芯的運作，背蓋同時鐫刻1 OF 100的限量標示，目前僅見於極少數在台灣發行的限量款。

▲▼Grand Seiko,Breitling 。（圖／公關照）
▲Grand Seiko 2023台灣限定款SBGH321透視背蓋可欣賞9S85高振頻機芯運作。

於台北101購物中心與Grand Seiko相鄰的瑞士名錶百年靈（Breitling），在歡慶進駐台北101購物中心開設全台首間專賣店1周年之際，同時也慶祝台北101開幕20周年，總部特別推出專為台灣打造的限量10只Navitimer B01台北101二十周年限量腕錶，以紫氣東來、雙喜臨門為設計靈感，呈現此系列首款紫色面盤腕錶，配上18K紅金材質，更顯貴氣；透明錶背顯露具70小時動力儲存的B01自製機芯，外圈則鐫刻「TAIPEI 101 EDITION」字樣與限量編號，彰顯紀念意義。

▲▼Grand Seiko,Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈為台北101 20周年打造Navitimer B01 Chronograph 43 Taipei 101， 600,000元。（圖／百年靈提供）

►風・Luxury／致敬日本首款國產錶　Seiko 7款紀念錶秀紅字

►G-SHOCK異材質結構防護升級　越野車粗獷外觀超man

 

關鍵字：

Grand Seiko, Breitling, 百年靈

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃Zara舊外套穿不膩　難得背香奈兒包卻低調藏身後

凱特王妃Zara舊外套穿不膩　難得背香奈兒包卻低調藏身後

劉嘉玲透視馬甲大露事業線　甜蜜勾梁朝偉挺Tiffany

劉嘉玲透視馬甲大露事業線　甜蜜勾梁朝偉挺Tiffany

G-SHOCK異材質結構防護升級　越野車粗獷外觀超man

G-SHOCK異材質結構防護升級　越野車粗獷外觀超man

張孝全買錶「繳不少學費」　老婆的錶霸氣全埋單 范少勳機場當秀場　200萬伯爵珠寶名錶閃爆 為何小米賣得好？　劉憶如：因為平價消費當道 G-SHOCK向《英雄聯盟》鐵粉招手　魔法技能、惡鯊火箭炮躍上錶 瑞士天文台認證錶不到3萬！　天梭復刻錶太誘人 「錶王」百萬女錶讓男星趨之若鶩　潘瑋柏、馬克華柏格撞同款 賈靜雯生日收近16萬大禮　RIMOWA X Tiffany珠寶箱藏寶貝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面