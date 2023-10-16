Grand Seiko台灣獨家錶天青色迷人　傳神演繹「穀雨」盎然生機

▲以24節氣中穀雨為設計靈感的Grand Seiko 2023台灣限定款SBGH321， 195,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歷經2年設計、製作，Grand Seiko以24節氣中春夏交接的「穀雨」為靈感，創作限量100只2023台灣限定錶款SBGH321，以Grand Seiko歷史上的第一只自動上鍊腕錶62GS經典殼型為藍本，搭配迷人的天青色面盤，完美展現春天的最後一個節氣榖雨之際，雨水滋潤大地而萬物生長的好時節，呼應唐代詩人元稹在《詠廿四氣詩》裡描述的「穀雨春光曉，山川黛色青」。



▲模特兒佩戴穀雨主題的Grand Seiko 2023台灣限定款SBGH321，天青色色調閃爍光芒十分吸睛。

Grand Seiko擅長於錶盤展現四季之美，此次推出台灣獨家的錶款SBGH321，選定節氣中的穀雨為主題，於面盤呈現象徵希望與生機的天青色，隨著光影變化還會微微發出閃光，歸功於品牌融合日本工藝精髓的「雲母刷」技法；透明錶背則可欣賞9S85高振頻機芯的運作，背蓋同時鐫刻1 OF 100的限量標示，目前僅見於極少數在台灣發行的限量款。



▲Grand Seiko 2023台灣限定款SBGH321透視背蓋可欣賞9S85高振頻機芯運作。

於台北101購物中心與Grand Seiko相鄰的瑞士名錶百年靈（Breitling），在歡慶進駐台北101購物中心開設全台首間專賣店1周年之際，同時也慶祝台北101開幕20周年，總部特別推出專為台灣打造的限量10只Navitimer B01台北101二十周年限量腕錶，以紫氣東來、雙喜臨門為設計靈感，呈現此系列首款紫色面盤腕錶，配上18K紅金材質，更顯貴氣；透明錶背顯露具70小時動力儲存的B01自製機芯，外圈則鐫刻「TAIPEI 101 EDITION」字樣與限量編號，彰顯紀念意義。



▲百年靈為台北101 20周年打造Navitimer B01 Chronograph 43 Taipei 101， 600,000元。（圖／百年靈提供）