fb ig video ETtoday search mobile

李晶晶帶13歲女兒跑趴為「粉紅絲帶」、劉品言、謝欣穎合體相挺

>

記者曾怡嘉／台北報導

雅詩蘭黛集團粉紅絲帶慈善時尚大秀於今晚登場，現在星光熠熠，邀來劉品言、謝欣穎等女藝人共襄盛舉，另外李晶晶、趙孟姿母女也首次共同出席時尚活動，別具意義。

▲▼雅詩蘭黛粉紅絲帶 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲李晶晶女兒Elizabeth時尚初登場很有大將之風。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

雅斯蘭黛集團的粉紅絲帶活動，多年來致力攜手大家「終結乳癌」，今年活動則以慈善時尚大秀形式呈現，其中名媛李晶晶首次攜手13歲女兒Elizabeth出席活動，她笑稱女兒很愛打扮，今天是她第一次穿高跟鞋感覺很新鮮。

▲▼雅詩蘭黛粉紅絲帶活動。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲劉品言和謝欣穎兩人一同參加粉紅絲帶活動。

而劉品言和謝欣穎這對好友也聯袂出席，劉品言以粉色長洋裝外搭米色大衣，十足冬天氣息，而謝欣穎則是身著連黑色單肩設計洋裝大秀曲線，特別搭配桃紅色袖套，為了呼應粉紅絲帶活動。

而面對本周即將登場的金鐘獎頒獎典禮，身為主持人的劉品言坦言最近有點失眠，希望當天可以亮麗出場，謝欣穎則是為她打氣：「相信她會表現很好，不會讓自己出錯的。」

▲▼雅詩蘭黛粉紅絲帶活動。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲張景嵐一身鮮豔色系上身。

▲▼雅詩蘭黛粉紅絲帶活動。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲程予希俐落性感裝扮。

▲▼雅詩蘭黛粉紅絲帶 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲趙孟姿帶著女兒出席，十分搶鏡。

趙孟姿也帶著可愛女兒Dorren出席活動，她表示：「今天的服裝是以粉紅絲帶為發想，展現女生柔美的氣質，女兒的紗質洋裝則是和她做搭配，頭上還有著粉色蝴蝶結，十分可愛。」

關鍵字：

粉紅絲帶, 雅詩蘭黛, 活動, 慈善

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

頭髮掉不停？日本專家教吃5種「防掉髮食物」　第1還能助減肥

頭髮掉不停？日本專家教吃5種「防掉髮食物」　第1還能助減肥

測過都喊準！選一把雨傘心理測驗　秒測你的「壞脾氣程度」

測過都喊準！選一把雨傘心理測驗　秒測你的「壞脾氣程度」

5件事代表你正過著許多人的夢想生活　別總用「羨慕」忽視自己的快樂

5件事代表你正過著許多人的夢想生活　別總用「羨慕」忽視自己的快樂

養肝=養命！營養師教4大護肝秘訣：3種食物要多吃 永續鑽石成新寵！NOKE忠泰樂生活引進JOY COLORi未來鑽石別有用意　期許帶來永續幸福 林襄台北時裝周只穿「膚色內衣」 笑稱願意為藝術犧牲 心情好糟？每天默念「7句話」讓你活得更快樂 最不挑臉型的「小臉瀏海」！設計師公認2款不踩雷　額頭寬也完美修飾 趙露思拍戲天天燙染常斷髮！一招讓頭髮豐盈又柔長 G-SHOCK異材質結構防護升級　越野車粗獷外觀超man

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面