李晶晶帶13歲女兒跑趴為「粉紅絲帶」、劉品言、謝欣穎合體相挺

記者曾怡嘉／台北報導

雅詩蘭黛集團粉紅絲帶慈善時尚大秀於今晚登場，現在星光熠熠，邀來劉品言、謝欣穎等女藝人共襄盛舉，另外李晶晶、趙孟姿母女也首次共同出席時尚活動，別具意義。





▲李晶晶女兒Elizabeth時尚初登場很有大將之風。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

雅斯蘭黛集團的粉紅絲帶活動，多年來致力攜手大家「終結乳癌」，今年活動則以慈善時尚大秀形式呈現，其中名媛李晶晶首次攜手13歲女兒Elizabeth出席活動，她笑稱女兒很愛打扮，今天是她第一次穿高跟鞋感覺很新鮮。

▲劉品言和謝欣穎兩人一同參加粉紅絲帶活動。

而劉品言和謝欣穎這對好友也聯袂出席，劉品言以粉色長洋裝外搭米色大衣，十足冬天氣息，而謝欣穎則是身著連黑色單肩設計洋裝大秀曲線，特別搭配桃紅色袖套，為了呼應粉紅絲帶活動。

而面對本周即將登場的金鐘獎頒獎典禮，身為主持人的劉品言坦言最近有點失眠，希望當天可以亮麗出場，謝欣穎則是為她打氣：「相信她會表現很好，不會讓自己出錯的。」

▲張景嵐一身鮮豔色系上身。

▲程予希俐落性感裝扮。

▲趙孟姿帶著女兒出席，十分搶鏡。

趙孟姿也帶著可愛女兒Dorren出席活動，她表示：「今天的服裝是以粉紅絲帶為發想，展現女生柔美的氣質，女兒的紗質洋裝則是和她做搭配，頭上還有著粉色蝴蝶結，十分可愛。」