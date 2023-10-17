最美星二代Angie穿MSGM秀美腿纖腰！包裡物品太離奇被尚融笑：要烤肉？

▲Angie安吉、Shawn尚融一同出席MSGM秋冬系列活動。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

義大利高端潮流品牌MSGM以「夢想家大學」為主題，推出2023早秋女裝與秋冬男裝系列，同時舉辦新品鑑賞會，現場也特別請到新生代創作歌手Shawn尚融與Angie安吉演繹秋冬系列服裝。身為最受關注的星二代之一的安吉，以綁帶上衣讓纖腰若隱若現，展現性感小心機，而她受訪時還自曝包包裡必帶夾子和食物，讓擁有好交情的尚融忍不住笑虧「是要去烤肉嗎？」

曾被封為「最美星二代」的Angie安吉是綜藝大哥陽帆的女兒，從出道以來就備受關注，最近剛發行首張EP的她選穿鮮豔搶眼的黃色毛絨大衣，內搭蝴蝶結綁帶上衣和花朵圖騰貼身短裙，大秀美腿同時微露纖腰，個性又有點小性感的穿搭完美展現出甜辣風格。被問到自己喜歡的秋冬造型，她立刻大推身上的毛絨大衣，「很有氣勢、穿起來也很舒服，很適合秋冬季節！」

Shawn尚融則是穿著一套融合了運動休閒元素的西裝套裝搭配印花襯衫，他笑稱自己定義為「要正式不正式」的造型，因為平時很喜歡Oversize風格，所以這種介於休閒與正式的風格讓他覺得很舒適自在，也符合自己的個性，他更滿意到想整套打包帶走，直呼「這套我等下就會穿回去了！」

在同間公司、許多作品也有合作的兩人，這次卻是第一次一起出席活動，除了彼此互相幫忙串場，訪問時更不時「互嗆」對方展現好交情。像是被問到包包裡必帶的3樣物品，自嘲平常比較宅、不是在家就是在做音樂的尚融秒答：「我包包裡一定有電腦，耳機和充電器」，安吉則是猶豫了一下，選出「水，還有夾子和食物」，尚融一聽笑虧「你要去烤肉是不是？」安吉也忍不住笑說「對，我隨時準備好烤肉！」

MSGM 2023早秋女裝與秋冬男裝系列以「DREAMERS UNIVERSITY夢想家大學」為主題，強調創造力與自由，將90年代美式復古的經典學院風體現新系列設計中，包含格紋元素、西裝外套、針織背心與徽章等元素隨處可見。而以「終極幻覺」為主題的秋冬女裝系列則是巧妙透過圖案和印花的運用，打破身黑、雪白和石灰色為基底的秋冬色調，或是以優雅的淡紫色、電光黃、太妃粉和玫瑰紅等穿插點亮系列，從印花到剪裁也都參考了1960年代的風格。

▲陳庭妮與雷家汭一同出席Michael Kors全台首間全新概念店，演繹最新秋冬造型。

美國時尚品牌Michael Kors於台北新光三越信義新天地A8館打造全台首間全新概念店，開幕活動更請來時尚女神陳庭妮和新生代女演員雷嘉汭共同演繹最新秋冬時尚，兩人造型從顏色到款式都營造出反差感，陳庭妮笑稱自己是「亮色大鳥姐姐」，雷嘉汭則是靠微露纖腰小心機搶鏡，更直呼自己身上揹的和陳庭妮的包款都喜歡，想要包色帶回家。

Michael Kors全新信義A8概念店延續品牌的奢華魅力和「Jet Set」精神，以柔和中性色調營造溫暖的空間氛圍，搭配暖色系橡木地板、黑白色大理石和刷紋金屬配件等打造出自在又有質感的奢華空間。店內主要以展售Michael Kors包款及皮件等配飾，亦陳列眾多女性腕錶、墨鏡、時尚珠寶首飾及鞋履，其中陳庭妮與雷嘉汭兩人都有揹上身的全新Empire Signature鍊帶中型肩背包，更是於信義A8概念店搶先獨賣。