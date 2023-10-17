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霧裡看花摸不清！最善變星座Top 3 冠軍下一秒就推翻自己

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▲▼外人霧裡看花摸不清！雙面人星座Top 3 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲善變星座讓人很頭痛。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你有沒有這種朋友？這一秒說風，下一秒又說雨，瞬息萬變的它他們總讓身旁親近的人摸不清頭緒，想的和做的都不一致，有時候還會自打嘴巴，盤點善變星座排行榜，看看有誰在裡面。

▲▼外人霧裡看花摸不清！雙面人星座Top 3 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第3名 雙魚座

雙魚座本身就是個矛盾，他們不只是把喜惡放在臉上，連自己的優點和缺點都異常分明，擅長的事情可以做很好，懶得搭理的就可以十分擺爛，情緒有時候大起大落，旁人看起來霧裡看花，難以捉摸。這種個性在工作上更是明顯，他們總是人前剛強，轉過頭來卻萎靡不振，根本是雙重人格。

▲▼外人霧裡看花摸不清！雙面人星座Top 3 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 天蠍座

天蠍座外冷內熱，他們只是習慣將情緒收起來，但有機會發現可以長篇大論時，便會滔滔不絕的抱怨，完全顛覆他冷酷的形象，只要和天蠍開始有了共同的話題，他們可以連續發好幾個小時的牢騷，讓你忘了剛剛眼前那個看似冷淡的人到底是誰。

▲▼外人霧裡看花摸不清！雙面人星座Top 3 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第1名 雙子座

雙子座看起來活潑，但安靜思考時卻十分嚇人，差異之大彷彿兩個完全不同的人，決定事情時，內心總有不同聲音在拉扯，別說別人摸不清，就連他們自己都不知道自己的下一步要做什麼，思考和行動隨時在拉扯，自己推翻自己是常有的事情。

關鍵字：

星座, 雙面人, 排行榜

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