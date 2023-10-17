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昆凌俏麗網球裝曝不科學身材　11萬項鍊陪練球

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▲▼ 昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌在夢幻的粉紅網球場拍美照。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／台北報導

昆凌與周杰倫結婚後育有3個兒女，一家五口幸福美滿，她不時在IG分享運動日常，近期除了勤練高爾夫球，又迷上了網球，昨po出在上海粉紅球場拍攝的美照，她穿著白色露肚網球裝大秀纖腰與美腿，拿著球拍擺拍的俏麗模樣讓網友大讚「3個孩子的媽，身材太好了」。

▲▼ 昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌打網球造型也講究，佩戴Boucheron Quatre White系列吊墜項鍊。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

▲▼ 昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲Boucheron Quatre White系列吊墜項鍊，110,000元。（圖／Boucheron提供）

熱愛時尚的昆凌運動裝扮絕不馬虎，她穿著白色短版上衣配百褶裙的網球裝洋溢青春活力，還戴著法國珠寶品牌Boucheron要價11萬元的Quatre White系列吊墜項鍊上陣，鍊墜由白色陶瓷Clou de Paris巴黎飾紋、玫瑰金Double Godron雙圈同心圓、黃K金Grosgrain羅緞直線刻紋與鑲嵌單鑽的白金構成，為她整體造型增添亮點，而她則對球場感到滿意，直呼：「粉紅網球場太可以了！」

▲▼ 昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌網球裝模樣俏麗，不科學身材引網友讚嘆。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

除了不科學身材與時尚品味讓網友狂讚，更令人羨慕的是她有機會與已退役的瑞士網球巨星費德勒（Roger Federer）共進下午茶，請益打網球技巧，昆凌向他秀出手機畫面時，連老公周杰倫都湊熱鬧問：「是不是在給他看我的演唱會？」還許願希望這場與傳奇人物會面的下午茶能讓昆凌球技進步。

▲▼ 昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌向已退役的瑞士網球巨星費德勒請益。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

▲▼ 昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌向費德勒秀出手機，引來老公周杰倫問是否給網球巨星看演唱會畫面。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

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▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

昆凌, 周杰倫, 費德勒, Boucheron

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