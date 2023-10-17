小坪數就能有精緻高級感　3個重點GET秋冬最新「美拉德居家」

▲想轉換成美拉德家居只要掌握3重點。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在經歷過夏天的多巴胺色彩衝擊之後，秋冬漸漸回歸到平靜舒適的氣氛，最新居家趨勢「美拉德」絕對要掌握，以大片焦糖色搭配相關色系營造出層次感，即便是坪數有限的小宅也能走出精緻風，這就是美拉德最大的魅力之一，掌握3個重點就能升級整個舒適感。

美拉德色彩源於「美拉德反應（Maillard Reaction）」，指食物中的蛋白質或碳水化合物受熱過程中產生的反應變化，食物由生到熟，顏色慢慢沈澱、焦化，呈現琥珀色、焦糖色轉至深褐色，形成美妙的色彩並由此延伸。

▲（左）丹麥ferm LIVING；（右）Zuiver Harmony 地毯。（圖／瑪黑家居提供）

大片焦糖、棕色為主色

以棕色為基礎和深淺不同的黃、紅或灰色交織出琥珀色、焦糖色、深棕色等，沉穩醇厚而不失質感的色彩特性，創造一處彷彿被大地環繞，讓人能全然弛放身心的空間，溫暖的色調讓心靈更加平靜，想像讓生活空間喜歡「幾分熟？」再以色彩輕重呈現不同的個人風格。

▲Dutchbone Fernon 弧型沙發。（圖／瑪黑家居提供）

▲Ferm LIVING DRY 豐收之年棉麻抱枕；Dutchbone CATH 芒果木吊燈。（圖／瑪黑家居提供）

自然的素材打造連結感

材質選擇上則可藉由木質的溫潤質感、金屬的時髦前衛、皮革的奢華感、織品的膚觸，透過不同材質肌理的碰撞搭配，豐富了空間層次，選擇自然的材質仍讓我們更有安全感，也能令五感六覺更能感知秋日的溫柔和細膩。

▲Ferm LIVING Feve 青豆造型邊桌；Lato Table LN8 橡木與白大理石。（圖／瑪黑家居提供）

▲&Tradition Little Petra VB1 單椅 Sahara 。（圖／瑪黑家居提供）



▲La-Z-Boy 維加斯全牛皮舒適躺椅象牙白橡木底。（圖／HOLA提供）

搭配氣味自然調整心靈

美拉德家居配色讓視覺感到平靜，建議也能搭配一些木質調、大地香氣的香氛做加分，氣味不只是聞起來舒服而已，更是撫慰心靈的最佳方式之一，淡淡的木香或是紅酒、肉桂等香氣，適時傳達溫馨的感受，讓你在天氣漸冷的秋日能更輕鬆愜意。

▲多款香氛跟織品增添居家氣氛。（圖／HOLA提供）

比起簡單的北歐風或華麗的英國風、甚至是極簡的日式風格，美拉德家居似乎更溫暖一點、親民一點，且更能呈現主人的個人特色，今年秋冬想讓家更COZY，不妨試試美拉德系的配色吧。