周子瑜「辣秀迷人直角肩」配新包！　隔一年撞衫Jennie難分勝負

實習記者施至真／綜合報導

韓女團TWICE成員周子瑜，甜美形象在國內外都擁有超高人氣，日前她發佈穿搭美照，剪裁特殊的美拉德風格上衣與銀色肩背包，將最新時尚色彩駕馭得恰到好處！卻意外撞衫BLACKPINK成員Jennie，兩人祭出「直角肩」與「螞蟻腰」互尬，實在難分高下。

▲子瑜隔一年撞Jennie同款JACQUEMUS一字領上衣。（圖／翻攝IG@thinkaboutzu、@jennierubyjane）

子瑜日前分享選穿JACQUEMUS的美拉德風格上衣，辣秀迷人直角肩的美照。以合身剪裁設計展現美好身線，肩膀採用平口設計，結合線性肩帶，打造鏤空的視覺效果，並於鎖骨處加上金色品牌logo的巧思，使迷人鎖骨線條成為焦點；下身搭配霧灰黑開衩牛仔裙，輕鬆穿出俏皮感，簡單卻又不簡單！

不巧，同一件JACQUEMUS美肩上衣，其實Jennie早在去年8月時就曾穿過。只見她把衣服向上翻摺，輕鬆變成短版上衣，搭配低腰綁帶牛仔褲，露出一截招牌螞蟻腰，展現與子瑜截然不同的風格，兩人各自展現同件服裝的不同面貌，美得毫不費力。

▲Jennie演繹JACQUEMUS一字領上衣兩種穿法。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）

子瑜肩上的銀色鏈條托特包，也成為穿搭目光焦點。Gucci這款「Blondie絎縫皮革托特包」，呼應時下流行的Y2K風格，打造帶有金屬質感的銀色包款，相較經典黑、白、大地色系，更能打造前衛率性的造型。背在肩膀上，兼備實用功能與時尚裝飾，與迷人直角肩相互映襯，吸睛度破表！

▲子瑜肩背Gucci Blondie絎縫皮革托特包，為穿搭增加亮點。（圖／翻攝IG@thinkaboutzu、GUCCI官網）