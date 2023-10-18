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「註定晚婚」星座Top 3 ！　第一名年紀大才會勇敢抓住真愛

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▲▼星座 。（圖／翻攝自IG@TVN）

▲「晚婚星座」Top 3 揭曉 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／台北報導

婚姻與年齡歲數沒有絕對關係，有些人提前遇到幸福，但也有許多人適合晚婚，在對的時間遇到對的人，心智更加成熟後，讓雙方感情變得鞏固許多，以下就分析「適合晚婚星座」Top 3 ，別被怦然心動沖昏頭！

Top 3 射手座

相較於提前步入婚姻，射手座更傾向於把自己的戀愛經驗充實妥當後，再考慮邁向婚姻，也因為天生心高氣傲，認為自己在黃金年齡期就要做一些不一樣的事情，始終不肯安定下來，所以射手一定要等到年紀大了以後，才會有對家庭負責的想法。恰好是這種特質，讓射手成為適合晚婚的星座，越到年紀大，遇見適合的人就會勇敢抓住。

Top 2 雙子座

雙子座不認為結婚是唯一的方向，鬼靈精怪的他們越是自由越能活出精彩，所以雙子就算等到了適婚年齡，也只是非常被動去尋找對象，因為年輕時候的雙子桃花運太好了，讓他們有些優越感存在，就算是大齡也要維持高度，等到有了肯為他們犧牲奉獻的另一半出現，雙子才算是找到了幸福。

Top 1 水瓶座

水瓶座適合晚婚，因為他們根本不急著脫單，就算一個人也能活得好好的，水瓶比較特別的是，一定要有個「認定就是他」的瞬間出現，他們才會突然有想婚的悸動，否則一直處於尚未開竅的階段。但是水瓶一旦懂了婚姻的美好，就會花一輩子時間去付出，心智年齡比起實際年紀更重要。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙子座, 水瓶座, 射手座

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