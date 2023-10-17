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《芭蕾復仇曲》全鐘瑞素顏「水煮蛋肌」惹人羨！養成全靠3招

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實習記者施至真／綜合報導

韓電影《芭蕾復仇曲》近期登上Netflix排行冠軍，女主角全鐘瑞再度以敏捷身手，搭上超殺神情，展現實力派演技。外型亮眼的她，偶時會曬出素顏美照，妝前妝後都擁有好膚質，水煮蛋肌彷彿素顏也能掐出水來。究竟是如何維持緊緻的臉蛋，其實全鐘瑞養膚只靠3招！

▲芭蕾復仇曲》全鐘瑞水煮蛋肌。（圖／翻攝IG@wjswhdtj94）

▲《芭蕾復仇曲》近期登上Netflix排行冠軍。（圖／翻攝IG@netflixkr）

＃沒事不會化妝

許多人都有容貌焦慮症，認為沒有化妝就無法自信出門，然而全鐘瑞卻堅持「能不化妝就不化妝」，讓肌膚有足夠的時間休息；不僅如此，還大方在IG秀出素顏近照，澎潤臉蛋讓人羨慕，也展現她天生的好膚質與自信。

▲芭蕾復仇曲》全鐘瑞水煮蛋肌。（圖／翻攝IG@wjswhdtj94）

▲全鐘瑞妝前妝後都擁有水煮蛋肌。（圖／翻攝IG@wjswhdtj94，下同）

＃飲食控制很重要

全鐘瑞在飲食方面也很自律，會盡量選擇高纖、低油、低糖、低鹽的原型食物。另外，韓式料理經常會附上泡菜等醃漬物，她也分享，喜歡朋友媽媽自己做的小菜。比起去超市買工廠大量生產的，認識的人做的小菜確實更讓人安心。

＃堅持運動

堅持運動是為了維持凹凸有致的身材，但流汗的同時，也能排除體內毒素和廢物，運動後沐浴也能讓皮膚更光滑，但切記勿以過熱的水沐浴，並記得在沐浴後擦上化妝水、乳液保養。

▲芭蕾復仇曲》全鐘瑞水煮蛋肌。（圖／翻攝IG@wjswhdtj94）

除了全鐘瑞的養膚3秘訣，今天再加碼告訴你，日常保養的3個小撇步。皮膚需要油水平衡，建議每天喝水量要達到約2000cc；此外，適量攝取好的油脂，可以讓肌膚平滑又充滿光澤，例如橄欖油、椰子油，當然也可以從食物中獲取，像是酪梨、堅果以及魚類都可以。

當然最重要的是卸妝、清潔、保養要確實做好，不只粉底、蜜粉、遮瑕等底妝產品，包含妝前乳及防曬也算，只要臉上有「妝」，就要清潔乾淨，才能讓肌膚維持完美的少女狀態！

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關鍵字：

芭蕾復仇曲, 全鐘瑞, 素顏, 水煮蛋肌, 保養, 水嫩肌

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