fb ig video ETtoday search mobile

百貨周年慶40歲以上最會買　男性比女性「更會花大錢」

>

▲2023東方線上百貨周年慶調查。（圖／業者提供）

▲2023東方線上百貨周年慶調查。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

邁入下半年也迎來百貨周年慶折扣季，在最火熱的10月份，到中下旬信義區數間百貨周年慶也即將登場，東方線上消費者研究集團今（10／17）公布「2023百貨周年慶消費商機調查」，結果竟顯示消費者最想買的品項居然不是前幾年獨霸的化妝品，且40歲以上的民眾最具購買力，且男性願意花的金額比女性還高。

東方線上今公布「2023百貨周年慶消費商機調查」，結果顯示今年除了餐飲之外，「從頭到腳」都是重點購買項目，因應疫情已過社交需求重新回流，顯示「外貌商機」最具潛力，所以除了女性顧客每年都鎖定的化妝品囤貨之外，鞋子、男性服飾、女性服飾、運動休閒服飾／用品等都是重點購買項目，「鞋子」的需求更是超越化妝品與保養品站上「購買商品」的第一位。

▲2023東方線上百貨周年慶調查。（圖／業者提供）

從年齡層來看，「壯世代商機」將是百貨周年慶的重要戰場，調查指出40歲至49歲、50-59歲的消費世代，在百貨周年慶中最具購買力道，去年平均消費金額高於9,000元，超過整體平均金額的8,508元，尤其50-59歲族群因為有充裕的所得，消費意願更是高於消費主力族群。

另外有趣的是，花費20,000元以上的消費者中，男性的12%比女性10%多，也顯示百貨周年慶期間男性花錢意願不輸女性。而物價通膨情況下，仍有70%成的消費者，預估今年周年慶會比去年花費更高或持平，30%的消費者消費力道則趨於保守。

▲2023東方線上百貨周年慶調查。（圖／業者提供）

對此百貨業界表示，男性客群因多半都是目的性採購，跟女性相比，比較少見漫遊閒逛、看到想買的購物模式，多半都是先鎖定限量商品、屬意的3C或是清楚自身需求再下手，所以會有提袋率高、客單價也會較高的情況。今年台灣整體經濟趨於保守，加上國境開放消費者到國外採買、挪動預算等因素，所以周年慶較去年更加具考驗性。

東方線上表示，此「2023百貨周年慶消費商機調查」為東方快線網路調查，有效樣本數為1,000份，涵蓋20歲至59歲消費者，抽樣誤差於95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1%。

► 5件事代表你正過著許多人的夢想生活　別總用「羨慕」忽視自己的快樂

關鍵字：

百貨週年慶, 周年慶調查, 東方線上

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

頭髮掉不停？日本專家教吃5種「防掉髮食物」　第1還能助減肥

頭髮掉不停？日本專家教吃5種「防掉髮食物」　第1還能助減肥

排便卡卡好痛苦？營養師教喝「10大順暢飲品」　Top1網友大推超有感

排便卡卡好痛苦？營養師教喝「10大順暢飲品」　Top1網友大推超有感

測過都喊準！選一把雨傘心理測驗　秒測你的「壞脾氣程度」

測過都喊準！選一把雨傘心理測驗　秒測你的「壞脾氣程度」

李晶晶帶13歲女兒跑趴為「粉紅絲帶」　劉品言、謝欣穎合體相挺 凱特王妃Zara舊外套穿不膩　難得背香奈兒包卻低調藏身後 5件事代表你正過著許多人的夢想生活　別總用「羨慕」忽視自己的快樂 最美星二代Angie穿MSGM秀美腿纖腰！包裡物品太離奇被尚融笑：要烤肉？ Grand Seiko台灣獨家錶天青色迷人　傳神演繹「穀雨」盎然生機 霧裡看花摸不清！最善變星座Top 3 冠軍下一秒就推翻自己 虞書欣「女刺客」妝容分析！甜妹擁有清冷感靠4招　一眉型自然減齡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面