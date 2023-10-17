百貨周年慶40歲以上最會買　男性比女性「更會花大錢」

▲2023東方線上百貨周年慶調查。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

邁入下半年也迎來百貨周年慶折扣季，在最火熱的10月份，到中下旬信義區數間百貨周年慶也即將登場，東方線上消費者研究集團今（10／17）公布「2023百貨周年慶消費商機調查」，結果竟顯示消費者最想買的品項居然不是前幾年獨霸的化妝品，且40歲以上的民眾最具購買力，且男性願意花的金額比女性還高。

東方線上今公布「2023百貨周年慶消費商機調查」，結果顯示今年除了餐飲之外，「從頭到腳」都是重點購買項目，因應疫情已過社交需求重新回流，顯示「外貌商機」最具潛力，所以除了女性顧客每年都鎖定的化妝品囤貨之外，鞋子、男性服飾、女性服飾、運動休閒服飾／用品等都是重點購買項目，「鞋子」的需求更是超越化妝品與保養品站上「購買商品」的第一位。

從年齡層來看，「壯世代商機」將是百貨周年慶的重要戰場，調查指出40歲至49歲、50-59歲的消費世代，在百貨周年慶中最具購買力道，去年平均消費金額高於9,000元，超過整體平均金額的8,508元，尤其50-59歲族群因為有充裕的所得，消費意願更是高於消費主力族群。

另外有趣的是，花費20,000元以上的消費者中，男性的12%比女性10%多，也顯示百貨周年慶期間男性花錢意願不輸女性。而物價通膨情況下，仍有70%成的消費者，預估今年周年慶會比去年花費更高或持平，30%的消費者消費力道則趨於保守。

對此百貨業界表示，男性客群因多半都是目的性採購，跟女性相比，比較少見漫遊閒逛、看到想買的購物模式，多半都是先鎖定限量商品、屬意的3C或是清楚自身需求再下手，所以會有提袋率高、客單價也會較高的情況。今年台灣整體經濟趨於保守，加上國境開放消費者到國外採買、挪動預算等因素，所以周年慶較去年更加具考驗性。

東方線上表示，此「2023百貨周年慶消費商機調查」為東方快線網路調查，有效樣本數為1,000份，涵蓋20歲至59歲消費者，抽樣誤差於95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1%。