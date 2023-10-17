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安格斯12星座一周運勢10／16－10／22　金牛越低調越幸運、巨蟹桃花開

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Text / Marie Claire美麗佳人　Photo / Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

承接上周在忙碌混亂後的平靜回歸期，牡羊座運勢表現不弱，感情也不再一灘死水，受到金星影響，這周海外情緣噴發，如果有出國計劃，極可能會遇見心跳加速的懈逅，亦或是帶著艷遇回來，某些歡樂場合，也可能與心中喜歡的菜不期而遇。惟獨職場上得留意某些人的小動作，也許正醞釀著某些變化。

金牛 4.21~5.20

只能說「低調」、「專注」會是金牛座本周的幸運原力，雖然職場上有許多紛紛擾擾，只要不隨風起舞，把注意力放在自己職務範圍，自然能累積出超越旁人的表現，而比起積極高調，金牛座反而容易產生壓力，這周在太陽天秤的聚籠下，無為而治，慢慢來反而能比較快。感情表現差強人意，單身者得預防陷入表錯情、會錯意的窘境。

【星星教授安格斯2023/10/16－10/22星座運勢】牡羊海外情緣噴發，雙魚避免自曝其短！

雙子 5.21~6.20

這周雙子運勢顯得平步青雲，只要搞定內心多種想法，步伐走穩了，氣場自然開闊。尤其本周有很多可以結交新朋友的聚會場合，可以讓你多認識一些有趣的人，不妨放下顧慮把注意力放在旁人身上，你會得到許多樂趣。至於感情雖然無風無雨，單身者得小心拿捏進度，或看對方的想法表現再行動，操之過急反而會帶來壓迫感。

巨蟹 6.21~7.21

對巨蟹座來說，未來這周最重要的，就是要試著改掉自己總是容易忽略細節、不求甚解的個性，特別是工作上的思慮不周，可能會有更多收尾的麻煩，讓你吃足苦頭。生活上遇到不如意，不妨求助感情，將感情的溫暖轉化為前進的動力，可在情人貼心關懷下慢慢恢復元氣。單身者桃花漸開，有機會在某些場合遇見不錯的對象。

獅子 7.22~8.22

所謂大忙大玩、小忙小玩，獅子座就是喜歡把時間榨到極限，每分每秒都過得精彩充實。這周的你除了工作外，也特別容易沉迷在玩樂、嗜好或是某種曖昧之中，需要花很大的心力精神才能回歸。感情要小心走偏了路，對於不適合的對象，還是趁早打消念頭。工作中有不少貴人正向你靠攏，不妨抓緊時機好好表現。

處女 8.23~9.22

星系環境沒有太大變化之下，本周處女座表現相對穩定，大部分的注意力都在居家生活上，對於工作、生活的態度顯得順其自然，此時人際機會大幅拓展，能結識新的朋友，同時與老友們的互動也很多，往來交流十分活絡。只是感情容易過於消極被動，即使遇見了心動的對象，也不會刻意採取行動，反而錯誤了一些緣分，實在有些可惜。

天秤 9.23~10.22

有太陽的撐腰，本周天秤座運勢表現有為有守，除了人際上左右逢源外，各方長輩貴人將以過來人身分給你很實用的提點，大人的話一定要聽唷！工作上雖然要忙的大小事還是很多，但大都很有挑戰，可以積極迎戰。感情則是本周的小黑洞，雖然有些若有似無的緣分，但似乎真正的那個人還沒出現喔！

天蠍 10.23~11.22

某種發自內心的慵懶感，似乎像癌症般在全身上下蔓延開來，天蠍座這周事多勞碌，頻繁的人際交流之下容易讓你有身心俱疲的感受，不是你想發懶，而是潛意識中不想無止境的處理瑣事。與其老是與自己卡關，不如設法移轉生活重心，好好培養一種興趣或是養成一個運動習慣，都能讓你從灰黯的心情中走出來！

射手 11.23~12.21

射手這周運勢有些開高走低，看好的局勢卻發現進展不如預期，得多留心旁人犯的小差錯牽連到自己，最近也不宜做任何高額錢財的交易或高風險投資，就算有看好的標的也可能暗藏預期外的變化。其實射手這周適合找個機會好好的放鬆自己，無論是揪情人做做SPA或是短程出遊，都將能重新充電，兩人的感情也會進步神速。

摩羯 12.22~1.19

隨著大家默默的關注，摩羯內建的壓力與不自信也愈來愈明顯，這周感覺對工作、金錢或是生活等方面都有許多顧慮，以致於也無法認真專注在各種表現上。如果可以，不妨邀約朋友出來聚餐聊天，或是做些假日的戶外活動，都能讓你適時從煩惱中走出來，感情表現可圈可點，與情人之間的溫馨互動將能為你注入滿滿活力。

水瓶 1.20~2.18

水瓶這周算是走入小有風雨波折的時期，此時工作上愈積極投入，出小差錯的機率愈高，得當心事情愈做愈多愈細瑣，以致壓力重重。如果時間允許，這周的水瓶座適合透過靜態的方式自我療癒抒解壓力，別從事太過勞累或是有競爭的運動，能轉身投入感情也不失為一種心境移轉，在與情人輕鬆相處下平衡心情。

雙魚 2.19~3.20

雖然很想展現出自己自信、專業的優勢，不過這周雙魚表現需要再內收一些些，以免自曝其短、弄巧成拙。特別是工作上別爭著想要搶先、搶第一，有時退居次位反而能把得失看得更清楚。至於感情方面，此時的你內心有著不少讓你掛懷的事，在缺乏安全感、又難放得失心之下，感情暫時處於原地踏步的狀態，急也急不得。

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延伸閱讀：

● 2023 10月星座運勢解析 【安格斯的星座月運】

《美麗佳人》2023十月星座運勢：牡羊月底扭轉頹勢，射手需要一番汰舊換新！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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