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13款氣墊粉餅推薦！MUFE小光盾、Valentino高訂光感輕拍就有完美妝感

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Text / Marie Claire美麗佳人　Photo / Marie Claire美麗佳人

氣墊粉餅的方便、快速特性，讓它一直是許多人心中無法取代的底妝產品。不少品牌在外殼、粉撲上精進改良，讓氣墊粉餅不只是底妝，更像是小配件般的存在。2023年有哪些氣墊粉餅新品？一起看下去。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕美肌氣墊粉餅

HD SKIN粉無痕底妝系列終於迎來氣墊粉餅的加入！這款氣墊粉餅暱稱#小光盾，由韓國PRO-COLLECTIVE專業彩妝研發團隊共同打造，推出吻合亞洲人肌膚色調的5色號，包含：1N00冷白皮肌、1Y00亞洲白皙色、1R02自然膚色、1N06健康膚色、1N14小麥膚色。

延續HD SKIN系列的「仿真肌」底妝技術，服貼輕透粉體能隨臉部肌肉移動，同時具備高遮瑕度，氧氣裸膚配方則達到保濕、澎潤及提亮效果，快速成膜不脫妝，同時具備SPF50+/PA++++高防曬係數，拍出原生透亮美肌同時防護紫外線。

VALENTINO Beauty高訂光感氣墊粉餅

繼今年VALENTINO彩妝系列登台後，迎接秋冬的到來全新推出高訂光感氣墊粉餅。以高訂白色皮革包裝，搭配VALENTINO個性金色鉚釘勾勒標誌大V LOGO，帶來服貼細緻的高訂水光妝感。

在包裝上，1968年VALENTINO推出了「NO COLOR」系列，以全白造型凸顯高訂工藝的精準，這次氣墊以此為靈感，並搭配十字方形、具有迷人金屬質感的ROCKSTUD鉚釘，象徵永恆風格，融合了前衛及女性化的元素。

在妝感上，以專利「原生光感科技」ROMALIGHT COMPLEXTM反射最佳色彩強度，以多層珍珠細粉壓縮組成運用於粉體中，讓臉部呈現層次、立體感；在成分中也添加了頂級保養成分，包含佛手柑精萃、維他命E等，幫助達到理想的油水平衡狀態且持續保水，同時維他命E擁有抗氧效果，讓底妝持久不暗沉。篩網採用服貼網紗科技，上妝時少量多次輕拍，堆疊出輕薄服貼、高遮瑕的水光效果。

蘭芝型塑霧感／光感氣墊EX

蘭芝2020年首度推出暱稱「方塊氣墊」的NEO型塑霧感、光感氣墊，除了可愛的方塊外型超吸睛，未上市就轟動外，一次就帶來兩個妝效，訴求高遮瑕、控油的NEO型塑霧感氣墊及主打保濕、透亮不暗沉的NEO型塑光感氣墊。

今夏這兩款氣墊全新升級上市，防曬係數由SPF42提升到SPF46 PA++，兩款氣墊共有四個色號，包含：13、17、21、23，以NEO ON為概念，再度提升妝效，氣墊的設計上同樣升級，以下就來看看升級後的EX版本有哪些厲害之處。

NEO無痕貼膚科技

將粉體細緻再升級，化為0.17超微米粉體粒子，加上粉體均勻擴散科技，使微米粉體間更加緊密無空隙，達到更高的延展性，可以撫平細微毛孔、遮蓋肌膚瑕疵，但更服貼又更輕薄。

獨家FAM緊緻透亮科技

在氣墊中加入保養成分，包含：泛醇（維他命原B5），達到Firming緊緻效果、蓮花萃取液Anti-oxidation補氧，及和水酷保濕系列的微奈米藍色玻尿酸，加強Moisturizing保濕效果。

NEO小橘點全新友善體驗設計

至於包裝則做了一個小巧的升級，有鑒於消費者在使用氣墊時常有粉撲掉了、弄丟的情形，設計出NEO小橘點，將其安裝在粉撲底盤的洞口上，就能簡單將粉撲固定住，大幅降低粉撲遺失的風險。

迪奧超完美氣墊粉餅

過去迪奧每每推出氣墊粉餅，精品的外殼、突出的妝效總會引起大家搶購蒐藏，今年迪奧以經典「Cannage藤格紋」與2款妝效為靈感，推出2款全新外殼，迪奧超完美氣墊外殼刺繡藤格紋與迪奧超完美氣墊外殼漆皮藤格紋。全新設計首款磁吸式外殼，表面鑲嵌著鏡面銀色CD LOGO，高級感十足。

全新迪奧超完美氣墊粉餅一共有2款妝效可供選擇，也根據不同妝效打造不同氣墊粉撲，柔霧光粉撲採用極柔軟絲絨面料製成，以提供更好的遮瑕效果與霧面妝感；水潤光粉撲則選用柔軟輕薄面料，透氣性能增添光澤妝效。

超完美柔霧光氣墊粉蕊具有SPF 35 PA+++防曬係數，成分添加純淨三色堇精萃讓肌膚更水潤舒適；頂級玫瑰果精萃能提升持妝力；高遮瑕柔霧粒子能立即柔焦修飾肌膚，有效抑制油光，創造全天持色效果。

超完美水潤光氣墊粉蕊防曬係數高達SPF 50 PA+++，除了和柔霧光同樣添加純淨三色堇精萃外，更添加維他命E讓肌膚長時間帶妝依舊明亮；獨特光感閃耀科技校正膚色、潤飾勻亮肌膚，妝效宛如由基底透出的水亮光感。

YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅 新升級

不管是第一代恆久完美氣墊粉餅或2020年上市的恆久完美霧光氣墊粉餅都擁有極高評價，今年YSL推出全新升級的恆久完美霧光氣墊粉餅，主打高級柔霧光澤妝效，成分更升級、包裝更輕薄、妝效更完美。

在包裝上比以往的氣墊更加輕薄，外殼同樣擁有高訂馬特拉斯V型凸紋皮革，一共推出6個色號，氣墊面積比以往更大，搭配雙角尖形粉撲，輕輕沾取就能均勻沾到足量的粉體，也建議大家可以少量多次上妝，堆疊出最想要的遮瑕度和妝感。

在成分上有三大升級：

1.包含「水霧光遮瑕分子」，用保濕水精華包覆霧光粉體，用光感折射的原理修飾毛孔，打造輕盈的無暇膚質；「超持久奈米微粒」則是能吸附油脂、抵抗汗水，抵禦悶熱潮濕氣候。

2.添加YSL摩洛哥奧里卡花園中的珍稀茉莉花萃取，提升抗氧化能力讓妝容明亮不暗沉。

3.三大保養成分包含：聚谷氨酸、植物角鯊烷和維他命B3精華，提升保濕力，讓肌膚更柔嫩、透亮。

PONY EFFECT 零暗沉柔霧持久水氣墊

炎熱潮濕夏季更需要輕盈不黏膩的底妝，PONY EFFECT今年全新推出零暗沉柔霧持久水氣墊，主打全新新創「霜化粉科技」，粉凝霜質地粉體，上臉馬上化成乾爽的霧面粉感，一共推出三色。搭配高密度彈力極細網紗、水滴型彈力粉撲，輕壓就能均勻取粉、上妝，打造微霧不黏的持久底妝。

這款氣墊擁有五大特色，打造適合夏日的輕盈底妝：

1.運用霜化粉科技，提高粉體延展性，輕拍上臉快速修飾瑕疵，打造清透妝效之餘保有遮瑕度，且可堆疊。

2.降低粉感的關鍵是微粒水粉體，運用高達40%水分的粉凝霜再轉化為粉體，乾爽持妝不暗沉。

3.擁有雙層持妝凝膜，分別發揮作用：親膚薄膜維鎖住粉體水感，讓妝效水潤不浮粉；外層薄膜則讓底妝更持久、抗暗沉。

4.極細網紗包覆粉體，能均勻調節出粉量，並可多次疊加至喜愛的妝感和遮瑕度，一拍打造柔焦感美肌。

5.除了高度水分外，成分中添加相思樹胜肽與蘋果薄荷萃取保養成分，提升肌膚保水度，也讓大家在上妝時有舒緩鎮靜的清涼感受。

Valentino Beauty GO-CUSHION 高訂輕透氣墊粉底

Valentino Beauty首波彩妝以品牌最著名的「Valentino紅」為包裝主色調，同樣運用於氣墊外殼，這款氣墊超搶眼。運用獨家專利「原生光感科技（Roma-Light Complex ™）」打造讓肌膚透出宛若天生好膚質的質感霧面光澤，同時具備高持妝力，空氣感輕盈粉體即使疊加都不減輕盈透氣感，搭配獨家雙角粉撲設計能更塗抹到臉部細微的部位，柔軟絨毛質地更加細膩。

I’M MEME 我愛神力氣墊粉餅

有鑒於亞熱帶濕熱氣候，既推出我愛水凝雪酪氣墊粉餅與我愛零粉感薄霧氣墊粉餅廣受好評，I'M MEME 2023年夏季再推出全新我愛神力氣墊粉餅，主打高持妝、抗汗防油、高遮瑕的底妝妝效，上妝後成膜不黏膩。

這款氣墊粉餅有五大特點：

1.空氣感超霧球型遮瑕粉末完美貼合肌膚，強力遮瑕。

2.空氣感雙膜科技，運用貼膚薄膜貼合肌膚，搭配空心鎖水薄膜建立鎖水屏障，讓粉體服貼輕盈不厚重。

3.最高防曬係數SPF50+PA++++完整防禦夏日猛烈陽光侵襲。

4.粉體中含有定妝成膜科成分，輕拍後快速在肌膚表面形成隱形防護網。

5.添加控油植萃（綠花恩南番茄樹皮、齊墩果酸）具有收斂特性，調節皮脂腺多餘油光，幫助肌膚維持油水平衡，控油不暗沉。

共有兩個色號：

01明亮色，明亮白皙的象牙白 白皙－自然膚色可用
02自然色，自然暖色調的健康膚色 自然－健康膚色可用

KAIBEAUTY 柔光肌密水潤氣墊SPF50 PA++++

小凱老師的KAIBEAUTY推出底妝重磅新品！無論是眼影盤、睫毛膏到遮瑕都有很好的口碑，對於產品總是精雕細琢的KAIBEAUTY終於首度推出底妝產品，就是6月上市的柔光肌密水潤氣墊。主打融合光學柔焦遮瑕粉體與多重保濕成分，拍出明亮光感同時遮瑕持久不暗沉。

此款氣墊目前共有3個色號：明亮、自然、裸沙，是小凱老師和團隊精心研製、最貼合亞洲肌膚色調的色選。採用光學柔焦遮瑕粉體、智慧彈性球型粉體，修飾肌膚紋理、平滑毛孔，達到柔焦效果之外也讓粉體更加細緻，貼妝程度更上一層樓；同時運用仿生皮脂定妝科技，在粉體中添加了多重神經醯胺及褐藻菁萃和泛醇，仿造天然皮脂膜、加強穩固基底，讓底妝新鮮持久，長時間帶妝也不暗沉。

最後，氣墊上採用彈力篩網設計，每次沾取都能抓取均勻的粉量，搭配精心設計專屬蜜桃型氣墊粉撲，可用尖端拍入肌膚細節處，同時能兼顧大面積快速輕鬆完妝，也可以運用底妝刷具上妝，讓妝效更加無瑕。

香奈兒 原生美肌精萃凝凍粉餅

今年夏天香奈兒推出全新精萃凝凍粉餅，一共有六個色號。主打極致貼膚的細膩妝感，雖然是光澤感明顯的妝效卻一點都不會感覺到黏膩，讓肌膚從早到晚均勻透亮。

成分中富含茉莉精萃油，除了保持光澤感之外也在膚表形成防護膜，同時擁有SPF 30/PA+++的防曬係數，同時抵禦紫外線。輕薄質地結合調光複合物成分，完美服貼之餘也展現如原生美肌般的自然亮澤。

這款精萃凝凍粉餅還全新設計了精準的尖角粉撲，能夠更精準的貼合臉蛋上需要細細雕琢的位置，如鼻翼、嘴角等，無論上妝或補妝都超適合。

肌膚之鑰 水潤光采氣墊粉霜

肌膚之鑰推出全新水潤光采氣墊粉霜，強調上妝同時保養，這次在氣墊中添加了取自於「玫瑰皇后」保加利亞的大馬士革玫瑰的保加利亞玫瑰保濕精萃，珍稀之處在於一年當中僅在初夏時開花，為鎖住保濕能量僅能在完全綻放前的黎明採收，並在當日新鮮蒸餾好取出珍貴的玫瑰精萃，也成為了水潤光采氣墊粉霜保濕成分的秘密武器。

這款氣墊主打水感光澤妝效，除了保加利亞玫瑰保濕精萃，也添加了肌膚之鑰的獨家成分光采複合物，運用在保養品中能夠滋養潤澤肌膚，添加於氣墊裡則訴求鎖水、持妝，另結合長效氣墊凝膠添加物，打造粉體輕盈絲滑和服貼的妝效，升級版的澎潤補水配方融合了高濃度保濕成分與美容油，整體妝效精緻透亮不厚粉，也能透過疊擦讓遮瑕修飾效果更優秀，一共推出八個色號。

MAQuillAGE心機彩粧水蜜光奶霜氣墊

過去推出牛奶粉底廣受好評，將其優點保留，推出共三色水蜜光奶霜氣墊，在攜帶上更方便。這款氣墊主打「詐欺素肌」，結合高濃縮精華與水潤粉底液，輕拍上臉的自然妝感就像是偷偷開了美肌模式的素顏。

運用獨家固態化技術，將保濕粉底液轉化為如奶霜般輕盈的全新質地，研發雙層結構持妝薄膜，將凝凍質地結合彈力黏著技術，打造持久又服貼的妝感，不管用來上妝或是外出補妝都相當適合。

YSL 恆久完美霧光／超模光感精華水氣墊

高訂金扣版今年的限定氣墊在3月上市，YSL將近期超火紅的腋下包HOBO為靈感，推出限定的高訂金扣版氣墊，包含最熱賣的恆久完美霧光氣墊、輕盈水光的超模光感精華水氣墊，粉、黑色的氣墊外殼上下點綴奪目的金色CASSANDRE LOGO，360度金邊設計營造奢華氣息，精品般的外殼超值得蒐藏！限定外殼未來也可留下，繼續填裝氣墊粉蕊。

恆久完美霧光氣墊粉餅擁有獨家「水霧光遮瑕分子」，以保濕水精華包覆霧光粉體，透過光感折射，精準修飾肌膚各種瑕疵與膚色不均。原有的超時控油效果再升級，可吸附超過本身四倍重的油脂並抵抗汗水，加上新添加具高效抗氧力的珍稀茉莉花辦，使妝容全天明亮不暗沉，打造完美水霧光，限定版本有B10、B20兩個色號。

60%水光精華注入的粉凝質地，不僅保濕，也讓妝效水潤明亮，但獨特的持妝水凝膜科技，讓粉體在拍上臉後能夠形成不黏膩的凝膜，營造霧中帶光的妝感。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 氣墊粉餅

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