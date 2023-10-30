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10款秋冬精品長靴推薦　IVE俞真機場穿FENDI帥靴、艾瑪史東同款超前衛

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

天氣漸漸轉涼，提醒各位女孩們現已進入靴子的季節！如果你正好想入手新靴子的話，編輯本篇整理了2023秋冬10款皮革長靴，推薦給大家。

靴子的種類有非常多，其中腳踝以上至及膝的高度最能修飾腿部線條，達到修身作用、提升俐落感，且靴款一直以來都是各家精品品牌在秋冬季節所熱愛的鞋履款式，選擇相當多元。

2023秋冬精品長靴10款推薦

1. Fendi Delfina 皮革高跟靴

港星文詠珊日前穿著Fendi 2023秋冬的造型從機場出發看秀，她腳下所穿的靴款正是這款Delfina皮革高跟靴，側邊金屬鏤空鞋跟飾有FF Logo細節。

▲Fendi Delfina 皮革高跟靴，NT$73,400。

2. Fendi 厚底騎士靴

女團IVE成員安俞真的機場造型裡，則是以丹寧連身裙搭配黑色Fendi Delfina biker短靴，展現年輕活力。

▲Fendi 厚底騎士靴，NT$52,000。

3. Chloé Owena 黑色中統靴

Chloé在2023秋冬Show Look中運用大量的靴款搭配造型，其中這雙厚底設計的中統靴，展現了女性陽剛強硬的一面，能為穿搭帶來衝突與凸顯個性的風格。

▲Chloé Owena 黑色中統靴，NT$44,400。

4. Givenchy Shark Lock Cowboy鯊魚靴

Givenchy今年秋冬為爆款Shark Lock鯊魚靴帶來嶄新造型，以弧形的靴筒打造西部牛仔風格的Cowboy系列牛仔靴，每一款皆掛上4G掛鎖。

▲Givenchy Shark Lock Cowboy鯊魚靴，NT$92,000。

5. Louis Vuitton Illusion 皮革短靴

Louis Vuitton本季最受矚目的靴款就屬這雙錯視效果的Illusion靴款了，外型猶如以白襪搭配包頭高跟鞋，上方還有一塊膚色拼接，其實整雙都是由柔軟小牛皮製成，呈現了來自超現實主義的靈感。

▲Louis Vuitton Illusion 皮革短靴，NT$84,000。

6. Louis Vuitton Olympia高筒靴

如果覺得錯視感靴款太過前衛難以駕馭，編輯也推薦Louis Vuitton的優雅選擇Olympia高筒靴，前方的中線皺褶設計是本季的焦點之一，讓小羊皮面料的鞋面能更貼合腿型，穿起來非常修飾。

▲Louis Vuitton Olympia高筒靴，NT$84,000。

7. Bottega Veneta Kont 踝靴

Bottega Veneta招牌的扭結運用於金屬鞋跟，搭配上簡約俐落的短靴廓形，是一雙基礎又不失亮點特色的選擇。

▲Bottega Veneta Kont 踝靴，NT$63,000。

8. Celine 植物鞣製牛皮革BULKY繫帶皮靴

中性的繫帶軍靴外型配置具有厚度的鋸齒鞋底，側邊壓印Celine凱旋門Logo，鞋跟處則有Celine的字樣，此外特別推薦深棕色款式，更能凸顯皮革天然的紋理與復古色調。

▲Celine 植物鞣製牛皮革BULKY繫帶皮靴，NT$41,000。

9. Roger Vivier漆扣漆皮襪靴

這款低跟襪靴非常優雅，靴筒為布滿Roger Vivier花紋的針織面料，招牌的方形飾釦以同色鍍漆營造整體感，呈現的是低調高級的氛圍。

▲Roger Vivier漆扣漆皮襪靴。

10. Jimmy Choo Cece 80鉚釘飾黑色柔軟小牛皮靴

Jimmy Choo Cece系列柔軟小牛皮靴，以經典馬術靴廓形設計，尖頭靴頭點綴DIAMOND系列標誌性鉚釘，鞋粗根碰撞出俐落的幾何組合，搭配褲裝或迷你裙都很適合。

▲ Jimmy Choo Cece 80鉚釘飾黑色柔軟小牛皮靴，NT$54,600。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 長靴, 靴子

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