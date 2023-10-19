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無印良品「美拉德新品」多風格一次滿足！UNIQLO這件情侶一起穿太甜

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實習記者施至真／綜合報導

無印良品入秋又出招！這回推出多款保暖兼具時髦感的「美拉德風格」單品，從最能裝可愛的羊羔毛外套到尼龍工裝外套，多種風格一次滿足，快來找尋你的秋冬命定單品！UNIQLO這兩款外套也不遑多讓，時髦度破表，男女共穿絕對是情侶裝第一首選。

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲無印良品和UNIQLO秋冬新品太燒。（圖／翻攝UNILQO、無印良品官網）

＃女米蘭諾螺紋可水洗長版背心

喜歡多層次穿搭，絕對不能錯過這件長版背心，無論搭配襯衫、當內搭都很適合，下身可以搭配長褲或裙裝，喜歡性感一點的穿搭，也可以在內裡加一件無袖背心及短褲，秒變可愛的背心短裙。

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲長版背心多種穿法，時髦好搭配。（圖／翻攝無印良品官網，下同）

＃女有機棉混燈芯絨舒適直筒褲

秋冬必須擁有一條燈芯絨長褲吧，直筒版型，選用微厚的直紋燈芯絨質料，保暖又實穿。腰部為鬆緊帶設計，休閒且活動方便，一穿上就很有日式文青感，讓人好想包色。

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

＃女聚酯纖維絨毛刷毛外套

爆擊少女心！這次以圓領搭配短毛設計，打造近年非常流行的羊羔毛外套，內層使用細刷毛布料，輕盈、柔軟、保暖度極佳，完全不用擔心穿上會太臃腫。首推深芥黃色，穿上就像一隻可愛的泰迪熊；象牙白更是絕不出錯的色系，穿上就非常亮眼。

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

＃男撥水加工尼龍風衣外套

機能與亮麗外型兼具的風衣外套，採用100%尼龍材質製成，布面採用防潑水設計，厚度與硬挺度非常足夠，立領設計還可以收納帽子，完全可以隨穿搭變換造型，同系列還有褲裝，完全是懶人救星，搭一套就可以有型又好看的出門。

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲尼龍工裝外套搭配同系列長褲，配一套秒變潮人。

＃男雙面起毛法蘭絨襯衫式外

文青穿搭絕對會喜歡這件！使用起毛法蘭絨布加工的布料，摸起來柔軟舒適，穿上身的觸感更加細膩，彷彿一穿就不捨脫下來。摩卡棕和米黃色，完全是今年最流行的「美拉德風格」，你還在等什麼呢？

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

＃男聚酯纖維絨毛刷毛背心

背心可以說是秋冬最實搭，卻又最容易被忽略的單品。無印良品這回推出的背心，外層同樣選用羊羔毛設計，高領處和拉鍊、袖口的撞色設計很是吸睛，完全是潮人穿搭不可缺少的元素。

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

UNIQLO下半年聯名特別精彩，與日本山系品牌White Mountaineering再度推出聯名，帶來兩款外套，新款羊羔毛外套加上連帽設計更實用百搭，4款顏色首推棕褐色款沉穩顯高級、米白色則是最亮眼選擇，胸前與拉鍊處搭上大片淺咖色布料，細節看得到。另外一款使用波浪紋絎縫設計的羽絨外套，日本店員都推薦軍綠色，特色十足，兩款外套最讓人心動的是男女都可以穿，當情侶裝一起搭配剛剛好的時髦。

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲UNIQLO再出招，羊羔毛外套男女共穿太甜蜜。（圖／翻攝自UNIQLO官網，下同）

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

►無印新款小白鞋搶先穿　入秋必備單品﻿「針織外套」百變穿搭都適合

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關鍵字：

無印良品, 美拉德風格, 秋冬新品, Uniqlo, 情侶外套

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