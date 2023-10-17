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林予晞為金鐘獻體雕初體驗　完美曲線先秀寶格麗珠寶錶

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▲▼ 林予晞與蔡凡熙 。（圖／公關照）

▲蔡凡熙（右）與林予晞連袂出席寶格麗新錶發表會。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今發表2023全系列新錶，由男星蔡凡熙與入圍本屆金鐘獎迷你劇集女主角獎的林予晞演繹主打錶款，華麗錶上手讓林予晞陷入想讓人注意又怕太高調的矛盾情結，但毫無懸念是本周六走上金鐘獎紅毯，肯定要讓華服、珠寶「傾囊而出」，她為漂亮亮相，已做人生第一次的全身體雕，最滿意腹部與腿的線條；蔡凡熙也透露近期運動瘦了3公斤，笑稱：「最滿意腳趾和手部。」

▲▼BVLGARI,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲寶格麗DIVAS’ DREAM珠寶腕錶拓帕石與坦桑石款（右），紫水晶與碧璽錶款。

▲▼BVLGARI,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲寶格麗SERPENTI TUBOGAS INFINITI玫瑰金雙圈鑲鑽腕錶。

今林予晞所戴的寶格麗珠寶錶為DIVAS’ DREAM腕錶，面盤周圍點綴靈感源自羅馬卡拉卡拉浴場馬賽克地磚銀杏扇形圖騰，並點綴彩色寶石，令人驚喜的是每一個銀杏葉造型結構會輕輕顫動，寶石組合分別有蛋白石配黃水晶、孔雀石搭粉紅碧璽、紫水晶與碧璽3款設計；女錶焦點還有歡慶75周年的SERPENTI TUBOGAS INFINITI玫瑰金腕錶，首度將鑲鑽蛇形輪廓一路從錶殼延伸至錶鍊，配上雪花鑲嵌鑽石面盤，無比華美。

▲▼BVLGARI,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲寶格麗OCTO FINISSIMO CARBONGOLD PERPETUAL CALENDAR超薄萬年曆碳金腕錶。

▲▼BVLGARI,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲寶格麗OCTO ROMA AUTOMATIC自動腕錶新增巴黎釘紋裝飾面盤。

蔡凡熙則佩戴換上巴黎釘紋面盤的OCTO ROMA自動腕錶，配備快拆系統可輕鬆更換鍊帶或隨錶附的橡膠錶帶；而寶格麗於2021年榮獲日內瓦鐘錶大賞最高榮譽金指針獎的OCTO FINISSIMO超薄萬年曆錶，今年換裝呈現CarbonGold碳金組合，防水100米。

▲▼BVLGARI,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller為亞太市場推出Vanguard Beach系列紅色腕錶，348,000元。（圖／Franck Muller提供，以下同）

瑞士名錶Franck Muller則為亞太區打造獨家錶款Vanguard Beach 系列，以陽光、衝浪、沙灘為主題，推出豔陽紅、深海藍、大地綠等共3款錶，錶殼以玻璃纖維複合材質製成，輕巧堅硬且呈現出猶如潮汐的波浪紋理，搭配同色系的尼龍錶帶，相當亮眼；搭載 FM 800-DT 自動上鍊機芯，具42小時動力儲存。

▲▼BVLGARI,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller亞太區獨家Vanguard Beach系列綠色腕錶以玻璃纖維複合材質製作錶殼，348,000元。

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, 林予晞, 蔡凡熙, Franck Muller

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