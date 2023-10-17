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春風「打牌穿搭」花襯衫配皮衣　被郭雪芙、邵雨薇聯手推薦戰袍

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記者鮑璿安／台北報導

東倫敦皮衣起家品牌 ALLSAINTS 今（17日）舉辦秋冬皮衣新品發表會，邀請「玖壹壹」成員春風、郭雪芙、邵雨薇以及高爾宣搶先演繹，剛入圍金馬60「最佳新演員」的春風，這回跨足時尚圈更是新鮮，表示自己對穿搭沒有太多想法，但感覺今日造型非常適合自己打牌時穿著。

▲▼ ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲（左起）「玖壹壹」成員春風、邵雨薇、郭雪芙以及高爾宣 。（圖／品牌提供）

春風這次演繹品牌標誌性的花襯衫和對比色縫線點綴的騎士皮衣，全身之中他最喜愛西裝褲單品，春風鮮少出席時尚活動難掩緊張心情，他以《請問，還有哪裡需要加強》入圍金馬60「最佳新演員」，被問到心情如何？他表示自己得知喜訊的當下正在修車子，心情當然是開心。而紅毯戰袍是否擬定？春風並沒有太多想法，一旁的郭雪芙、邵雨薇則自薦，「還是你要穿我們的皮衣？」讓現場氣氛輕鬆許多。

▲▼ ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙演繹皮革洋裝搭配過膝靴很有嬉皮感 。（圖／品牌提供）

▲▼ ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇認為今日風格率性與甜美兼具。（圖／品牌提供）

郭雪芙今以帶有荷葉邊的平口皮革洋裝搭配過膝靴款，營造嬉皮帥氣感，邵雨薇則是演繹短版飛行外套與短裙，整體率性綜合甜美感，她更說平常少走火辣路線，今天是心血來潮，兩人透露自己下手很快，已經看中店內的皮衣與皮褲單品。高爾宣表示自己一直是ALLSAINTS愛好者，平常自己就會來逛，私下穿搭以舒服為主，更大讚品牌的剪裁很舒服，適合現在的天氣。

▲▼ ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲高爾宣私下就是品牌粉絲，經常來逛店。（圖／品牌提供）

品牌本季以特有的鞣製工藝，展現深淺不一的色調與紋理，經典皮衣系列則是雋永時尚的代表作，瞄準極簡控設計女裝 DALBY 羊皮皮衣及男裝 CORA 羊皮皮衣，另也為女性帶來全新 Leather Rainbow 系列， 當季限定如火焰紅、鐵石灰、翡翠綠、黑白拼接等顏色。

▲▼ ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 2023秋冬皮衣新品 。（圖／品牌提供）

▲▼ ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲羊皮騎士皮衣 。（圖／品牌提供）

同時，2023秋季系列迎來重磅聯名KENZO X LEVI’S膠囊系列，包括20多款服裝及配飾，主要採用KAIHARA高級日本牛仔布製作，為體現聯名價值，圖騰元素將Levi Strauss & Co. 公司經典的雙馬logo(Two Horse Pull)與KENZO logo結合，而Levi’s® 金屬扣環也印有KENZO標誌性的Boke海棠花圖案，反映出不朽的美式精神。

▲KENZO 。（圖／品牌提供）

▲西部式牛仔流蘇夾克。（圖／品牌提供）

▲KENZO 。（圖／品牌提供）

▲KENZO X LEVI'S系列服飾，（左起）紅色30'S口袋短袖上衣 $5,800 ；緞面外套 $21,800；石洗藍玫瑰丹寧西裝外套 $32,800；水洗藍丹寧吊帶褲 $21,800 。（圖／品牌提供）

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▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

玖壹壹, 春風, 郭雪芙, 邵雨薇, 高爾宣, ALLSAINTS

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