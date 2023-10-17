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香氛蠟燭怎麼用才對？燭芯不超過0.5公分、每次燃燒至少2小時更好

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

香氛蠟燭是很多人都會使用的居家小物，淡雅氣息在點燃瞬間，立刻增添品味，儀式感滿點，以下就盤點三大香氛蠟燭使用小技巧，讓氣味更好更持久。

Tips 1：定期修剪燭芯

大約0.5公分的燭芯長度會是最好燃燒的狀態，太長導致燒得太快，甚至出現黑煙，讓人感受不好的氣味，緩慢又均勻的燃燒，才是最佳使用香氛蠟燭的方式。

Tips 2：熄滅時用燈罩更好

很多人在用香氛蠟燭的時候，都會用吹的熄滅燭火，但這樣很容易出現黑煙，讓原本的好氣味被燒焦的味道掩蓋，建議可以使用專屬的熄燭器具，讓味道不易飄散，又可以完美的滅掉燭火。

Tips 3：每一次使用都燒平

想要避免蠟燭出現不均勻的形狀，建議每次使用都至少1到2小時起跳，讓蠟燭的表面燒勻、融化成液態之後，再熄滅，確保每一次使用都能像新的蠟燭一樣，減少凹凸不平出現。

【推薦單品】

＃Maison Francis Kurkdjian Es Cap香氛蠟燭，280g、售價3600元

▲香氛蠟燭,蠟燭,Maison Francis Kurkdjian,ilapothecary,英草社,VANA,香氛,。（圖／品牌提供）

把香水昇華到藝術創作的Maison Francis Kurkdjian，在今年秋季再度推出全新的香氣，把他在「家」所感受到的體驗，轉化為香氣層次，首推從未出現過的Es Cap，簡約優雅氣息展現出居家的恬靜舒適，沒有過多外界的干擾，宛如置身在夏日陽光穀倉中，享受收成曬乾的暖意，非常典雅放鬆的氣息。

＃ilapothecary英草社 藍鬱晚香精油蠟燭，300g、售價2580元

▲香氛蠟燭,蠟燭,Maison Francis Kurkdjian,ilapothecary,英草社,VANA,香氛,。（圖／品牌提供）

心靈淨化最好的代表ilapothecary英草社透過純淨天然植物能量，讓人從滿滿的壓力與負能量之中，得以找到出口釋放，其中，經典藍鬱晚香系列，以快樂鼠尾草、晚香玉、苦橙葉、玫瑰天竺葵4大成分，調配出歡愉的能量，讓人聞到瞬間爛心情與壞事通通退散，立刻擁有被幸福環繞的溫馨愉悅感受。

＃VANA 哥德堡香氛蠟燭，210g、售價1080元

▲香氛蠟燭,蠟燭,Maison Francis Kurkdjian,ilapothecary,英草社,VANA,香氛,。（圖／品牌提供）

北歐香氛品牌VANA這次把焦點放在用香氣描述城市氛圍，以造船工業為主要的哥德堡擁有全歐洲最富麗的花園，因此，在香氣上運用鮮明的花朵香氣融合柑橘的味道，打造出百花齊放、令人振奮精神的氣息。

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