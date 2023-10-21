台東池上5間必踩店！超酷炸春捲、全純米蛋糕還有懷舊客家小點

文／女子學

位在台東有「米香王國」之稱的池上，以當地自產的「池上米」聞名國際，Q彈又富有嚼勁，不只是很多人喜歡的米飯口感，也是當地許多店家指定用的原料。而今天要介紹的池上小吃、點心店，就有幾間是以「米」來研發食品，不只做到支持當地小農外，這些店家也都是特色與美味兼具。快跟上編輯的腳步，一起來探店吧！

一、大池豆皮店

隱藏在田野巷弄、鐵皮屋外觀，乍看像工廠的大池豆皮店，絕對是池上的必排行程。以香煎豆包聞名，不只是遊客的口袋名單，更是當地人也愛的店。香酥又帶有咬勁的豆皮，搭上一杯口感細緻的復古傳統豆花，可說是完美。另外隱藏餐點「塔香炒豆包」也很值得品嚐，帶有豆香的豆皮配上細碎的九層塔，兩者不衝突的微妙融合，真的會讓人一口接著一口的吃。而點餐處旁，還能一窺豆皮的製作過程，吸引了不少饕客在這拍照留念。

▲大池豆皮店絕對是池上的必排行程。（圖／IG@chou ___jenny）

編輯悄悄說：早上七點開賣至售完為止，一定要儘早去，不然很容易撲空。

二、BIKE De Koffie 米貝果

BIKE De Koffie在池上火車站外，一間文青可愛的矮房老宅，專賣用「池上米」製成的貝果。外皮酥脆，口感扎實不軟爛，尾韻還帶有點淡淡米香，不僅適合在店內用即刻品嚐，當成伴手禮送給朋友也很適合。而米貝果的口味非常豐富，除了有基本的外，還有幾個是結合當地文化特色的口味，像是紅烏龍、客家擂茶、初鹿牛奶等。每天販售的口味不同，踩點前可以先致電詢問及預訂。

▲BIKE De Koffie賣用「池上米」製成的貝果。（圖／IG@chou ___jenny、@BIKE De Koffie米貝果）



三、田味家

明亮舒適的環境，乍看有點像咖啡廳的田味家，位在車站外的中山路上。以客家傳統小吃為主，販售品項有杏仁茶、杏仁甜湯（可加料）、牛汶水、酸梅湯、剉冰等。其中最具特色的即是「牛汶水」，以客家麻糬為主，搭配糖水撒上芝麻跟花生粒，簡單的傳統美食，是很多人的童年回憶。而田味家的麻糬，Q彈不黏牙，配上不過甜的糖水，初至池上很值得來品嚐看看。

▲田味家。（圖／IG@chou ___jenny）



編輯悄悄說：牛汶水是早期客家人農耕時的點心。而它的樣子就像牛泡在水中戲水，只露出頭與背部在水面上，中間撒著芝麻花生粒的凹處，則像牛戲水過後留下的凹痕，因此取名「牛汶水」，同於牛玩水的意思。

四、好煎炸

一樣位在中山路上的好煎炸，是間創意滿分的店，以炸「春捲包」為其特色，販售三種鹹口味，海陸招牌跟特濃起司都是人氣商品。炸至金黃酥脆的春捲皮，包裹著滿滿的餡料，有高麗菜、豬肉、鮮蝦、蛋等食材，撒上胡椒粉，香氣逼人，清爽又不油膩，份量偏大當做點心的話，可以跟朋友一起共享，才不會太飽。

▲好煎炸。（圖／IG@chou ___jenny）



另外，他們的蜜香紅烏龍炸年糕也是必點，雖然看起來有點像紅豆年糕，不過咬下後，紅烏龍的氣味隨之而來，跟年糕的口感很搭，是創意滿滿的料理。

五、樂米燒

樂米燒可以說是米蛋糕，在更貼切一點，可以想像成是用米做的車輪餅。使用池上在地小農的有機白米，用100％的純有機米取代麵粉，食材方面，闆娘更是堅持用健康天然的原料來製作。以東部地區命名，有四種口味可以選擇，編輯私心推薦「瑞穗口味」，以蜜香紅茶為基底，加上卡士達醬，茶香跟奶香搭著純米製作的糕體，吃起來真的不錯，而且主打健康食材，讓人安心。

▲樂米燒。（圖／IG@chou ___jenny）



若有機會到池上走走，以上5間店都是編輯覺得很值得探訪的店家。在這個稻香小鎮，騎著單車穿梭於稻田間，累了就來吃吃小點心，然後繼續前往下段旅程。

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